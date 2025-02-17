　日本サッカー協会(JFA)は17日、24日から福島県JFAヴィレッジにて行われるU-15日本代表候補国内トレーニングキャンプに臨むメンバー41人を発表した。

　キャンプは28日まで行われ、25日、26日、27日にトレーニングマッチを行う予定となっている。

▼スタッフ

監督:平田礼次

コーチ:朝岡隆蔵

コーチ:宮川真一

コーチ:土橋正樹

コーチ:和泉茂徳

コーチ:大久保毅

コーチ:吉川尚男

GKコーチ:吉岡慎輔

GKコーチ:井出大志

フィジカルコーチ:大塚慶輔

テクニカルスタッフ:渡邉大

▼選手

▽GK

大泉未来(クラブ・ドラゴンズ柏U-15)

シュルツ建斗(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)

三崎斗馬(鹿島アントラーズジュニアユース)

木田蓮人(鹿島アントラーズノルテジュニアユース)

小村風人(川崎フロンターレU-15生田)

小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)

▽DF

笹倉拓真(川崎フロンターレU-15生田)

進藤新大(柏レイソルU-15)

瀬賀結臣(JFAアカデミー福島)

庄司瑛人(東急SレイエスFC)

林天音(大分トリニータU-15)

對馬羽琉(川崎フロンターレU-15生田)

山川弘飛(FC岐阜U-15)

野田永輝飛(川崎フロンターレ等々力U-15)

遠山越(柏レイソルU-15)

柏尚希(柏レイソルU-15)

瀬戸山玲音(横浜F・マリノスジュニアユース)

小田嶋優希(ブラウブリッツ秋田U15)

西井玄篤(京都サンガF.C. U-15)

鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)

▽MF

嵯峨日向(前橋FC)

酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)

中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)

遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)

布袋田結太(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)

深谷朔共(名古屋グランパスU-15)

米川祐輝(FC東京U-15むさし)

ゼイナー大耀(東京ヴェルディジュニアユース)

小泉英寿(東京ヴェルディジュニアユース)

竹信瑛治(アビスパ福岡U-15)

伊藤航(FC東京U-15むさし)

宮園蒼空(北海道コンサドーレ札幌U-15)

谷口怜音(セレッソ大阪西U-15)

▽FW

川野聖(ガンバ大阪ジュニアユース)

城秀人(FC東京U-15むさし)

三井寺眞(FC FUORICLASSE SENDAI)

藤澤斗亜(横浜F・マリノスジュニアユース)

名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)

飯田蒼生(FCディバイン)

土井空芽(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)

北里駿弥(八代フューチャーズU-15)