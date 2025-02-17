U-15日本代表候補メンバー41人発表!! 24日から福島県でトレーニングキャンプを実施
日本サッカー協会(JFA)は17日、24日から福島県JFAヴィレッジにて行われるU-15日本代表候補国内トレーニングキャンプに臨むメンバー41人を発表した。
キャンプは28日まで行われ、25日、26日、27日にトレーニングマッチを行う予定となっている。
▼スタッフ
監督:平田礼次
コーチ:朝岡隆蔵
コーチ:宮川真一
コーチ:土橋正樹
コーチ:和泉茂徳
コーチ:大久保毅
コーチ:吉川尚男
GKコーチ:吉岡慎輔
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:渡邉大
▼選手
▽GK
大泉未来(クラブ・ドラゴンズ柏U-15)
シュルツ建斗(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
三崎斗馬(鹿島アントラーズジュニアユース)
木田蓮人(鹿島アントラーズノルテジュニアユース)
小村風人(川崎フロンターレU-15生田)
小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)
▽DF
笹倉拓真(川崎フロンターレU-15生田)
進藤新大(柏レイソルU-15)
瀬賀結臣(JFAアカデミー福島)
庄司瑛人(東急SレイエスFC)
林天音(大分トリニータU-15)
對馬羽琉(川崎フロンターレU-15生田)
山川弘飛(FC岐阜U-15)
野田永輝飛(川崎フロンターレ等々力U-15)
遠山越(柏レイソルU-15)
柏尚希(柏レイソルU-15)
瀬戸山玲音(横浜F・マリノスジュニアユース)
小田嶋優希(ブラウブリッツ秋田U15)
西井玄篤(京都サンガF.C. U-15)
鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)
▽MF
嵯峨日向(前橋FC)
酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)
中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)
遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)
布袋田結太(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
深谷朔共(名古屋グランパスU-15)
米川祐輝(FC東京U-15むさし)
ゼイナー大耀(東京ヴェルディジュニアユース)
小泉英寿(東京ヴェルディジュニアユース)
竹信瑛治(アビスパ福岡U-15)
伊藤航(FC東京U-15むさし)
宮園蒼空(北海道コンサドーレ札幌U-15)
谷口怜音(セレッソ大阪西U-15)
▽FW
川野聖(ガンバ大阪ジュニアユース)
城秀人(FC東京U-15むさし)
三井寺眞(FC FUORICLASSE SENDAI)
藤澤斗亜(横浜F・マリノスジュニアユース)
名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)
飯田蒼生(FCディバイン)
土井空芽(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
北里駿弥(八代フューチャーズU-15)
キャンプは28日まで行われ、25日、26日、27日にトレーニングマッチを行う予定となっている。
▼スタッフ
監督:平田礼次
コーチ:朝岡隆蔵
コーチ:宮川真一
コーチ:土橋正樹
コーチ:和泉茂徳
コーチ:大久保毅
コーチ:吉川尚男
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:渡邉大
▼選手
▽GK
大泉未来(クラブ・ドラゴンズ柏U-15)
シュルツ建斗(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
三崎斗馬(鹿島アントラーズジュニアユース)
木田蓮人(鹿島アントラーズノルテジュニアユース)
小村風人(川崎フロンターレU-15生田)
小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)
▽DF
笹倉拓真(川崎フロンターレU-15生田)
進藤新大(柏レイソルU-15)
瀬賀結臣(JFAアカデミー福島)
庄司瑛人(東急SレイエスFC)
林天音(大分トリニータU-15)
對馬羽琉(川崎フロンターレU-15生田)
山川弘飛(FC岐阜U-15)
野田永輝飛(川崎フロンターレ等々力U-15)
遠山越(柏レイソルU-15)
柏尚希(柏レイソルU-15)
瀬戸山玲音(横浜F・マリノスジュニアユース)
小田嶋優希(ブラウブリッツ秋田U15)
西井玄篤(京都サンガF.C. U-15)
鮫島充輝(FCグランリオ鈴鹿)
▽MF
嵯峨日向(前橋FC)
酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)
中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)
遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)
布袋田結太(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
深谷朔共(名古屋グランパスU-15)
米川祐輝(FC東京U-15むさし)
ゼイナー大耀(東京ヴェルディジュニアユース)
小泉英寿(東京ヴェルディジュニアユース)
竹信瑛治(アビスパ福岡U-15)
伊藤航(FC東京U-15むさし)
宮園蒼空(北海道コンサドーレ札幌U-15)
谷口怜音(セレッソ大阪西U-15)
▽FW
川野聖(ガンバ大阪ジュニアユース)
城秀人(FC東京U-15むさし)
三井寺眞(FC FUORICLASSE SENDAI)
藤澤斗亜(横浜F・マリノスジュニアユース)
名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)
飯田蒼生(FCディバイン)
土井空芽(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
北里駿弥(八代フューチャーズU-15)