¡ÔÆÈÀê¥¹¥¯¡¼¥×¡Õ¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ÎÉã¤¬¹ðÇò¡ª¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤ÎËÜ²»¡É¤È¡ÈÂ©»Ò¤ÎÁÇ´é¡É¡Ö1¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó26²¯±ß¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê40¡Ë¡£¤Ä¤¤¤ËÎÌ·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¯»Ä¤ë¡£¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢Éã¿Æ¤È¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¸å¤ËÄÌÌõ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢Â©»Ò¤È¡ÖæÆÊ¿¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿åÃ«ÃÝ½¨»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹È±¡¢¾®ÂÀ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Î¶á±Æ¡£ÂçÃ«¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Î¹ëÅ¡
¡Ö²È¤ËÍè¤¿¤è¤Í¡©¡×
¡¡Ìë¤ÎÇö°Å¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ë¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ï¤ì¤¿¡£ÊÉºÝ¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤äµÞ¤®Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤âÃËÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Áë¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤ª¼ê»æ¤À¤±¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¤ÎÉã¡¢±ÑÀ¯¡Ê65¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏºòÇ¯10·îÈ¾¤Ð¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£µï¼ò²°¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤¿±ÑÀ¯¤Ë¡¢»ä¤ÏÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Áë¥¬¥é¥¹¤¬³«¤¯¤È¡¢±ÑÀ¯¤«¤é°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Î²È¤ËÍè¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤óÃæ¤Ë¡¢²¶¤¿¤ÁÁ´°÷¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤À¤±¤É½Ð¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡£²¿¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡±ÑÀ¯¤Ï»ä¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢»ä¤ÎÇØ¶Ú¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸øÈ½¤Ç¡¢¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¡¢Çå½þ¶âÌó26²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¿å¸¶¡£¡ÈÁêËÀ¡É¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ì½ï¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î20Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£»×¤¨¤Ð¤½¤ÎÁ°Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç»ä¤¬¸«¤¿¿å¸¶¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ãû¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤«¤¦ÂçÃ«¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¸¶¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤Ê¤¼¤«¿å¸¶¤À¤±¤¬¥í¥Ó¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿å¸¶¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÂç¶â¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢µï½»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥í¥¹¤ØÈô¤ó¤À¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÌçÈÖ¤ËÍ×·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÌçÈÖ¤ÏÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¸å¡¢»ä¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½»¿Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»ä¤ÏÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î»þ¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿å¸¶¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼«Âð¡×¤ÈÉ½µ¤·¡¢¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ëµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡£¿å¸¶¤ÎÅÒÇîÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È³«¸ý°ìÈÖ¡¢±ÑÀ¯¤Î¸ý¤«¤éËÁÆ¬¤ÎÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¡£»ä¤¬¿å¸¶¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢±ÑÀ¯¤ÏÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌµÍý¤À¤Í¡×¡Ê±ÑÀ¯¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¬Æ¬¤ò²¼¤²Â³¤±¤ë¤È¡¢±ÑÀ¯¤Ï¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¿ô¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿å¸¶¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ±ÑÀ¯¼«¿È¤Î³ëÆ£¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ì¤é¤ì¤¿¡ÖÂçÃ«¤Ø¤ÎËÜ²»¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ½Ð¿È¤Î±ÑÀ¯¤¬ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï91Ç¯¡£¿å¸¶¤¬¤Þ¤À6ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥í¥¹Ãæ¿´Éô¤«¤éÅì¤ËÌó50¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë½»¤ß¡¢±ÑÀ¯¤ÏÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÇÈÄÁ°¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¯¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¿å¸¶¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¤â¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢Â´¶È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤¿±Ñ¸ìÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ12Ç¯¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¿¦¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î±ï¤Ç±ÑÀ¯¤Ï¡¢Æü¥Ï¥à¤¬16Ç¯¤ËÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÝ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÆüËÜÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌó2Ç¯¸å¤Î17Ç¯Ëö¡¢¿å¸¶¤ÏÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ØÆþÃÄ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÆó¿Í»°µÓ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£±ÑÀ¯¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Ï¹¬±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î³èÌö¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÑÀ¯¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢°ìÊ¿¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤¢¤ì¤À¤±¿²¤Ê¤¤¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£±ü¤µ¤ó¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢æÆÊ¿¤È¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¡£°ìÊ¿¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤è¡×
¡¡±ÑÀ¯¤ÏÂçÃ«¤Î¤³¤È¤ò¡ÖæÆÊ¿¡×¤È¸Æ¤Ö¡£Â©»Ò¤¬¤«¤Ä¤Æ¡ÈÁêËÀ¡É¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÌ¾»Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ë¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÊ¿¤µ¤ó¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»äÀ¸³è¤â´Þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿å¸¶¤ÏÊÆ¼Ò²ñ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢ÅÏÊÆÄ¾¸å¤«¤éÂçÃ«¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤¬¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤¯ÍÍ»Ò¤òËµ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±ÑÀ¯¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤â¸À¤ï¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÛ¤¬¤µ¤¢¡£1¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡±ÑÀ¯¤Î¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤¬°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ââ»ý¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿--Âè2²óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦±ÑÀ¯¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡ÊÂè2²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¿åÃ«ÃÝ½¨¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤¿¤±¤Ò¤Ç¡Ë¡§¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉôÂ´¡£2011Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤ÇÂè9²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¥ë¥Ý¡¡¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¡£10Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂÚºßÎò¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÈÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ö·ï¤ò´Þ¤á¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯¼èºà¡£2022Ç¯3·î²¼½Ü¤«¤é2¤«·î¼å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯2·î28Æü¡¦3·î7Æü¹æ