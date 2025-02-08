¡Ú¹¾Æ¬2:50¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×/ »ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ØMini Pupper2¡Ù¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¹¾Æ¬2:50´Æ½¤¡¡·ã¿ÉÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ´Æ½¤¡¡¥¤¥«ËÏ¥È¥ê¥×¥ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤ò2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,200Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö1²È¤Ë1Âæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢MangDang Technology Co., Limited¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤Mini Pupper2¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ2¡Ë¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:00¤è¤êMakuake¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£Stanford PupperÁÏÀß¼Ô¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó»á¤ÈÆ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂåMini Pupper¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ¡Ë¤Î¿¼²½ÈÇ¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¡£
¢£3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¡Ü¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÅëºÜ¡ªÍë¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¤Ë¥Û¥³¥êËÉ»ß¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖTAP-F37SH¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¥¬¡¼¥É¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¸»¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¥Î¥¤¥º¤äÍë¥µ¡¼¥¸¤«¤é²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼é¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¹¹þ¸ý¤Ë¥Û¥³¥êËÉ»ß¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢È´¤±»ß¤á»ÅÍÍ¤Î3P¥¿¥Ã¥×¡£¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤º¹¹þ¸ý¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥Û¥³¥ê¤ä°ÛÊª¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡£TAP-F37SH-¡»KS¥·¥ê¡¼¥º¡¢TAP-F37SH-¡»K¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2¸Ä¸ý¤Ï¾ï»þÄÌÅÅ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5¸Ä¸ý¤Ï½¸Ãæ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç°ì³ç¤ÇON¡¦OFF¤Ç¤¤ë¡£TAP-F37SH-¡»ZS¥·¥ê¡¼¥º¡¢TAP-F37SH-¡»Z¥·¥ê¡¼¥º¤Ï7¸Ä¸ý¤ò°ì³ç¤ÇON¡¦OFF¤Ç¤¤ë¡£ÄÌÅÅ¥é¥ó¥×ÉÕ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤ÇÄÌÅÅ¾õÂÖ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ú¹¾Æ¬2:50¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤òÈÎÇä¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¹¾Æ¬2:50´Æ½¤¡¡·ã¿ÉÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ´Æ½¤¡¡¥¤¥«ËÏ¥È¥ê¥×¥ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤ò2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,200Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£À¸À®AIÅëºÜ¡ª»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ØMini Pupper2¡Ù¡¢Makuake¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
¡Ö1²È¤Ë1Âæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢MangDang Technology Co., Limited¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤Mini Pupper2¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ2¡Ë¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:00¤è¤êMakuake¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£Stanford PupperÁÏÀß¼Ô¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó»á¤ÈÆ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂåMini Pupper¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ¡Ë¤Î¿¼²½ÈÇ¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢PD 100WÂÐ±þ¡ª4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëUSB½¼ÅÅ´ï
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢USB Type-C¡ß1¡¢USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊPD 100WÂÐ±þUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC043W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂçPD 100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£USB Type-C¡ß3¡¡USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì³ç¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ËèÆü¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬¥ï¥«¥ë¡ª·ò¹¯¤ò¼é¤ëºî¶È¸úÎ¨¥µ¥Ý¡¼¥È¥½¥Õ¥È¡ÖWorkcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¡×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¥½¥Õ¥È¡ÖWorkcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ë¤è¤ë¡ÖÈèÏ«¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦´ãÀºÈèÏ«¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Workcal¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢»È¤¤¤¹¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£Workcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Þ¥¦¥¹¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò·×Â¬¤·¡¢ºî¶ÈÊó¹ð¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡£»È¤¤¤¹¤®¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Èºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦µí³Ñ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬¡ÖÈ¾³Û¡×¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1,129ÁÈ¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¡ªÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ø½¬°Ø»Ò
¡¦100¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö¿©¤ÈÇÀ¶È¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤Ë¡ª¥¯¥Ü¥¿ ¥¢¥°¥ê¥¥Ã¥º¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ·èÄê¡¢Ãç´ÖÊç½¸³«»Ï
¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤Î4¼ï¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥º¡×
¡¦5D¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È&170¡ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅëºÜ¡ª¶Ë¾å¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°ºÂ°Ø»Ò
¢£3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¡Ü¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÅëºÜ¡ªÍë¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢3PÈ´¤±»ß¤á7¸Ä¸ý¤Ë¥Û¥³¥êËÉ»ß¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖTAP-F37SH¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¥¬¡¼¥É¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¸»¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¥Î¥¤¥º¤äÍë¥µ¡¼¥¸¤«¤é²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼é¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îº¹¹þ¸ý¤Ë¥Û¥³¥êËÉ»ß¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢È´¤±»ß¤á»ÅÍÍ¤Î3P¥¿¥Ã¥×¡£¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤º¹¹þ¸ý¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥Û¥³¥ê¤ä°ÛÊª¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¡£TAP-F37SH-¡»KS¥·¥ê¡¼¥º¡¢TAP-F37SH-¡»K¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2¸Ä¸ý¤Ï¾ï»þÄÌÅÅ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5¸Ä¸ý¤Ï½¸Ãæ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç°ì³ç¤ÇON¡¦OFF¤Ç¤¤ë¡£TAP-F37SH-¡»ZS¥·¥ê¡¼¥º¡¢TAP-F37SH-¡»Z¥·¥ê¡¼¥º¤Ï7¸Ä¸ý¤ò°ì³ç¤ÇON¡¦OFF¤Ç¤¤ë¡£ÄÌÅÅ¥é¥ó¥×ÉÕ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤ÇÄÌÅÅ¾õÂÖ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¡¢¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ú¹¾Æ¬2:50¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤òÈÎÇä¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¹¾Æ¬2:50´Æ½¤¡¡·ã¿ÉÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ´Æ½¤¡¡¥¤¥«ËÏ¥È¥ê¥×¥ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë¤ò2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,200Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£À¸À®AIÅëºÜ¡ª»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ØMini Pupper2¡Ù¡¢Makuake¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
¡Ö1²È¤Ë1Âæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢MangDang Technology Co., Limited¤Ï¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤Mini Pupper2¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ2¡Ë¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢2025Ç¯2·î3Æü¡Ê·î¡Ë11:00¤è¤êMakuake¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£Stanford PupperÁÏÀß¼Ô¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó»á¤ÈÆ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂåMini Pupper¡Ê¥ß¥Ë¤×¤Ñ¡Ë¤Î¿¼²½ÈÇ¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢PD 100WÂÐ±þ¡ª4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëUSB½¼ÅÅ´ï
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢USB Type-C¡ß1¡¢USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊPD 100WÂÐ±þUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC043W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂçPD 100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£USB Type-C¡ß3¡¡USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì³ç¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ËèÆü¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó»ÈÍÑ¾õ¶·¤¬¥ï¥«¥ë¡ª·ò¹¯¤ò¼é¤ëºî¶È¸úÎ¨¥µ¥Ý¡¼¥È¥½¥Õ¥È¡ÖWorkcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¡×
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¥½¥Õ¥È¡ÖWorkcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Ë¤è¤ë¡ÖÈèÏ«¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦´ãÀºÈèÏ«¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Workcal¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢»È¤¤¤¹¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£Workcal¡Ê¥ï¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Þ¥¦¥¹¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò·×Â¬¤·¡¢ºî¶ÈÊó¹ð¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡£»È¤¤¤¹¤®¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Èºî¶È¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦µí³Ñ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬¡ÖÈ¾³Û¡×¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1,129ÁÈ¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¡ªÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ø½¬°Ø»Ò
¡¦100¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö¿©¤ÈÇÀ¶È¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤Ë¡ª¥¯¥Ü¥¿ ¥¢¥°¥ê¥¥Ã¥º¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ·èÄê¡¢Ãç´ÖÊç½¸³«»Ï
¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤Î4¼ï¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥º¡×
¡¦5D¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È&170¡ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅëºÜ¡ª¶Ë¾å¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°ºÂ°Ø»Ò