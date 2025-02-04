【千葉ロッテ】2025年イースタン・リーグ公式戦のホームゲームの内、9試合を千葉県内各地で開催!
4月30日対巨人戦など
・4月30日(水)：巨人戦(千葉市・ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)
千葉ロッテマリーンズは昨年に続き、地域振興活動の一環として2025年イースタン・リーグ公式戦のホームゲーム全70試合のうち9試合を千葉県内各地で開催することとを発表した。
千葉県内各地で開催するイースタン・リーグ公式戦
・4月30日(水)：巨人戦(千葉市・ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)
・5月18日(日)：東京ヤクルト戦(袖ケ浦市・袖ケ浦市営球場、13:00試合開始)
・5月29日(木)：巨人戦(千葉市・ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)
・6月7日(土)：北海道日本ハム戦(成田市・ナスパ・スタジアム、13:00試合開始)
・6月8日(日)：北海道日本ハム戦(茂原市・長生の森公園野球場、13:00試合開始)
・6月28日(土)：巨人戦(佐倉市・長嶋茂雄記念岩名球場、13:00試合開始)
・6月29日(日)：巨人戦(柏市・柏の葉公園野球場、13:00試合開始)
・7月5日(土)：東京ヤクルト戦(市川市・国府台公園野球場、13:00試合開始)
・9月13日(日)：オイシックス戦(浦安市・浦安市運動公園野球場、13:00試合開始)
※全9試合。