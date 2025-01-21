¡Ö²¶¤È·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎÆü¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¹¬¤»ÀäÄº¤À¤Ã¤¿º¢¡×¤ò²óÁÛ¤·¤¿½÷À¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä
¡ÖÉ×¤Ë¤Ïº£¤«¤é2Ç¯Á°¤Ë¡Ø²¶¤È·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø°ìÀ¸¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤³¤Îº¢¤¬¡¢ÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢É×¤ÏÂ¾¤Î½÷À¤È¤â´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤¬É×¤ÎÉâµ¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Éâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤È¤âÙæ¤á¤ËÙæ¤á¡¢ËÜÅö¤Ë½¤Íå¾ì¤Ç¤·¤¿¤·ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯2·î¡Ë
¡Ö°ìÀ¸¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«±¢¤ÇÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£