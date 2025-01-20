¹â¿Ü´´Ìï»á¡ÖSNS¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤¼ÕºáÊýË¡¤È¤Ï¡©¡×·ã¤·¤¤±ê¾åÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡ÖSNS¤Ç±ê¾å¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤È±ê¾å¤·¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¿Í¤âSNS¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê±ê¾åÂÎ¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¼«¿È¤Î°¦¸¤¤Î¥±¥ó¥«Æ°²è¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿·ï¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¼Õºá¤·¤¿¤é¡¢¼ÕºáÆ°²è¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÂÐ±þ¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÊÆ¥É¥ë¤Ç»ñ»º¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬±ê¾å¤·¤¿»öÎã¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£¼ÕºáÆ°²è¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢Åê»ñ¤ò¤á¤°¤ë±ê¾å¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë»öÊÁ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤·¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼Õºá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¤¤ï¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸À¤¤¤ï¤±¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ±ê¾å¤¬Ä¹°ú¤¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂÐ½èË¡¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£±ê¾å¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬²áµî¤È¤Ï°ã¤¤¸·¤·¤¤´ð½à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¡¢SNS¤Ç¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
ÍÌ¾¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¿Í¤âSNS¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê±ê¾åÂÎ¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¼«¿È¤Î°¦¸¤¤Î¥±¥ó¥«Æ°²è¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿·ï¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¼Õºá¤·¤¿¤é¡¢¼ÕºáÆ°²è¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÂÐ±þ¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÊÆ¥É¥ë¤Ç»ñ»º¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬±ê¾å¤·¤¿»öÎã¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£¼ÕºáÆ°²è¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢Åê»ñ¤ò¤á¤°¤ë±ê¾å¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë»öÊÁ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤·¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼Õºá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¤¤ï¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸À¤¤¤ï¤±¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ±ê¾å¤¬Ä¹°ú¤¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂÐ½èË¡¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£±ê¾å¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬²áµî¤È¤Ï°ã¤¤¸·¤·¤¤´ð½à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÈ¯¸À¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¡¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¡¢SNS¤Ç¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯·Ð±Ä¼Ô¡¦¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬Ë½Ïª¡ª¤¿¤È¤¨°ÆÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÎ¢Â¦
°å»Õ¤Î¹â¿Ü´´Ìï¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·ãÇò¡ÖËýÀÃî¿â±ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°À¼ðáç¤Î²ÄÇ½À¤â¡×
¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ¡¢Åìµþ½÷»Ò°åÂç¤Î¡Ö½÷ÀÈÇ¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¡×ÂáÊá¤ËÊª¿½¤¹¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube