Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó£÷¡¡¤Þ¤µ¤«ÍÌ¾·Ý¿Í¤Î²½¾ÑÍî¤È¤·¤¿ÁÇ´é¢ª¿ØÆâ¤Î½é»Å»ö¤Ë¼Ì¤ê¤³¤ßÁûÁ³¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¼ê¤Î¹Ã¤¬À¨¤¤¤³¤È¤Ë¡×¡ÖÄ¦¤é¤ì¤Æ¤ë£÷¡×
¡¡¿ØÆâÃÒÂ§¤¬£±£±ÆüÉÕ¤Ç£ØÅê¹Æ¤·¡¢£±£°Æü¤¬º£Ç¯¤Î»Å»ö»Ï¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Ç¤·¤¿¡ª£²£°£²£µÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¿·Ç¯²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¼ã´³±ÊÌî¤ÎÉ½¾ð¤¬¤«¤¿¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿ØÆâ¤È±ÊÌî¤ÎÇØ¸å¤ËÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÎÃËÀ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¿¿¤óÃæ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤È¶¦¤Ë¡£¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÅÉ¤ê²ø·Ý¿Í¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤ÎÁÇ´é¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥á¥â½ñ¤¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥«¥ó¥Ú¤Ï¡Ä¤¦¤ó¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¼ê¤Î¹Ã¥«¥ó¥Ë¥ó¥°½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥³¥¦¥á¤Î¾å¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¥«¥ó¥Ú¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤¿¤ê·Ý½ÑÅÀ¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¾®ÇßÁð¡×¡Ö¥³¥¦¥á¤µ¤ó¤Î¥«¥ó¥Ú¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¾Ð¡×¡Ö¥³¥¦¥á¤á¤Ã¤Á¤ã¼ê¤Ë¥«¥ó¥Ú½ñ¤¤¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÊÁ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼Ä¦¤é¤ì¤Æ¤ë¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£