 

SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£

¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶­°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë

¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¡×¤ò¼è¤ëºÇ¶¯¤ÎÊýË¡



ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÍýÍ³¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃíÊ¸¤·¡¢³¤³°¥¢¥Ë¥á¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡ª

¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤À¤±µö¤µ¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤ÎìÔÂô¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©

¤Ì¤é¼¡Ïº@¤ª»Å»öÊç½¸Ãæ¡Ê@nurajirou¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ì¤é¼¡Ïº¤ÎÆÍ·â¡ª¿ÍÀ¸·à¾ì

¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤È»³¤Î²½¤±Êª

½½Æó»Ù¤È¥Í¥º¥ß¤È¤Ï¤°¤ìÇ­

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°úÍÑ¸µ¡§@nurajirou