¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤ÎÃÍÃÊ¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡Ö·å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/31¡Û½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¶¶ËÜ¤Ï¡¢ÀÖ¤Î²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌÜ¤ò°ú¤¯¶¶ËÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOscar de la Renta¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÄê²Á¤Ç328Ëü±ß¤Û¤É¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤â¶¶ËÜ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥É¥ì¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Î²Á³Ê¡×¡Ö´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤éÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Î²Á³Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024¡Ö¹ÈÇò¡×¶Ê½ç°ìÍ÷
¢¡¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¶¶ËÜ¤Ï¡¢ÀÖ¤Î²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌÜ¤ò°ú¤¯¶¶ËÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOscar de la Renta¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÄê²Á¤Ç328Ëü±ß¤Û¤É¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤â¶¶ËÜ¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î²Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡¢¶¶ËÜ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê½é¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û