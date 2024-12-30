»³²¬²È¤ÎÆÃÀ½Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¤ò¥°¥ë¥áyoutuber»³ºêNANA¤¬Àä»¿¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥ë¥áYouTuber¤Î»³ºêNANA¤µ¤ó¤¬¡¢Æ°²è¡Ö¡Ú»³²¬²È¡ÛÇ¯Ëö¤ËÆÃÀ½Ì£Á¹¥éー¥á¥óÇú¿©¡ª»³²¬²È¤ÇÇ¯±Û¤·¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¹æµã¤·¤Ê¤¬¤éÂçÍ¥¾¡¤·¤¿½÷¡ÚÂç¿©¤¤¡Û¡×¤Ç¡¢»³²¬²È¤ÎÆÃÀ½Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡ÖÆÃÀ½Ì£Á¹¥Í¥®¥éー¥á¥ó¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÈ±¥Í¥®¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¾Þ»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÂÀÌÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤ÇºÇ¹â¡ª»³²¬²È¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ëÆÃÀ½Ì£Á¹¤Î¥¹ー¥×¤ò¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Í! ÈþÌ£¤·¤¤! ¡×¤È¤½¤ÎÇ»¸ü¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ë´¶Æ°¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡²ó¤Î³Ú¤·¤ß¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»³²¬²È¤ÎÆÃÀ½Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¤¬¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¼¡²ó¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÂÀÌÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤ÇºÇ¹â¡ª»³²¬²È¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤ëÆÃÀ½Ì£Á¹¤Î¥¹ー¥×¤ò¡Ö¤³¤ì¤À¤è¤Í! ÈþÌ£¤·¤¤! ¡×¤È¤½¤ÎÇ»¸ü¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ë´¶Æ°¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡²ó¤Î³Ú¤·¤ß¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»³²¬²È¤ÎÆÃÀ½Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¤¬¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¼¡²ó¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
»³ºêNANA¡¢ÍèÍèÄâ¤ÇÀäÉÊÅâÍÈ¤²¤Ë¡Ö³ú¤à¤¿¤Ó¹á¤ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È°î¤ì¤ëÆù½Á¡×
»³ºêNANA¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡Ö¹¬¤»¤ÎÌ£¡×¤ÈÀä»¿¡ª
¤ä¤è¤¤¸®¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤Äê¿©¤ò»³ºêNANA¤¬´®Ç½¡Ö¿©¤Ù¤ëÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥°¥ë¥á·Ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ªÇ¯Æâ1Ëü¿ÍÌÜÉ¸¡ª¡¦TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n¡¦Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n¡¦¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍêÅù¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤éy0818.nana@gmail.com