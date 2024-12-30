²ø²æ¤Ç8¤«·îÎ¥Ã¦¤âJ1ÆâÄê¡Ö¼«Ê¬¼¡Âè¡×¡¡Áª¼ê¸¢¤ÇÉüµ¢¡ÄÌ£Êý¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡ÈÂ¸ºß²ÁÃÍ¡É
ÀîºêÆâÄê¤ÎÀÅ²¬³Ø±àDFÌîÅÄ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é½½Ê¬¤ÊÂ¸ºß´¶
¡¡Íèµ¨¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ÎDFÌîÅÄÍµ¿Í¤¬¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡Ê¹Åç¡ËÀï¤Î2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡12·î29Æü¤Ë±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2»î¹ç¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤è¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ÌîÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ëº¸Â¤ÎÂè¸ÞÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤«¤é¤Î²óÉüÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤À60¡óÄø¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÅ«¤òÊ¹¤¤¤¿ÌîÅÄ¤ÏÀÅ³Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¾õ¶·¤ÇÅÓÃæ¸òÂå½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ê»î¹ç¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ëÌîÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î´äÅÄÎ°Í£¤ÏÌîÅÄÅêÆþ¤Î¸ú²Ì¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÌîÅÄ¤ÎÅêÆþ¤Ç¡Ë¥Á¡¼¥à¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÌîÅÄ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò³èÀ²½¡£´äÅÄ¤Ï¡Ö¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¹¶·â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÌîÅÄ¤Ïº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÎÀ©¤¬°Ü¹Ô¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥°¥í¥¤¥ó¥Ú¥¤¥ó¾É¸õ·²¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤Î»þ¤Ë¡¢¥°¥í¥¤¥ó¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5¤«·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Âè¸ÞÃæÂ¹ü¤Î²ø²æ¤â¹ç¤ï¤»¡Öº£Ç¯¤Ï8¤«·î¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀîºê¤ËÆâÄê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ë½¾¤¤¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌîÅÄ¼«¿È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥íÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÃíÌÜ¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ïº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¤Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌîÅÄ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÎÇÔ¤ì¤¿¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡Àï¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÀ¨¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ç¡£ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ò²¼¤·¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌýÃÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºòÇ¯¤è¤ê¤â°ìÀï°ìÀï¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì»î¹ç¤ÎÂç»ö¤µ¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼¡¤Î2²óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÅ²¬³Ø±à¤Î2²óÀï¤ÎÂÐÀï¹»¤Ï¡È¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¹âÃÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹¾Æ£¹â»Ö / Takashi Eto¡Ë