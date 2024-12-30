ÃæµïÀµ¹¡Ö9000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯CM¥µ¥¤¥È¤Ë ¡È°ÛÊÑ¡É¡ÄÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼ýÏ¿¡¦ÊüÁ÷Ãæ»ß¤ÇÉº¤¦ ¡È¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¡É ¥à¡¼¥É
¡¡½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢9000Ëü±ß¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæµïÀµ¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæµï¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÊóÆ»¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö12·î20Æü¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬²ñ¿©¤Ç½÷À¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ë9000Ëü±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤â¡¢Èï³²½÷À¤Î¡Øº£¤Ç¤âµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ ¡ÈÆùÀ¼¡É ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤´Ö¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæµï¤µ¤óÂ¦¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢27Æü¤Ë¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¤«¤é¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£29Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎCM¡Ö¥Ú¥¤¥È¥¯Å¹Ä¹¡×ÊÔ¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£CM¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæµï¤¬11·î¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¤ÎCMÆ°²è¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Äº£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ»ï¡ÖSmartFLASH¡×¤Ï¡¢¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î12·î26Æü¤Î¼ýÏ¿¤¬¡¢Á°Æü¤ËµÞî±Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæµï¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Ö°úÂà¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¼å²»¤âÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö27Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ØTHE MC3¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ó¤¬ÊüÁ÷Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¤¦¤±¡¢TBSÂ¦¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæµï¤µ¤ó¤Ï5ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë°ìÈÖÁá¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¡²óÊüÁ÷¤Ï1·î7Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢27Æü¤Ë¡Ø¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤¿ºÝ¤Ï¤«¤Ê¤êÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø·ÝÇ½³¦¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÁðÌîµå¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÅöÊ¬¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡È¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¡É ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£