Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Î¸µ²ñÄ¹¤Çº£Ç¯11·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤Î»à·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Î­Ï¢ç×¡£Èà¤Î4ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¤ÏÂ©»Ò¤Î¸µÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ê¡Ø²¹Ó§华ÃæÊ¸论坛¡¡¡Ö标题: 现ÂåÈÇ杨贵ÈÞ¡©传¹â´±Õ¸Ñ¹»ÒÁ°½÷Í§¡×¡Ù¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ëÃËÀ­¤Ï°¦¤¹¤ë½÷À­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡Ö²È·Ï¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤¿ÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¤½¤Î½÷À­¤ÈÉã¿Æ¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¹á¹Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSouth China Morning Post¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£

¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û

Ãæ¹ñ¤ÇºòÇ¯10·î¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤Î²ñÄ¹·óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ°Ñ°÷²ñ½ñµ­¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Î­Ï¢ç×¡Ê63¡Ë¤¬Â£¼ýÏÅÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢²ñÄ¹¤ÎºÂ¤ò¼º¤¤¡¢ÅÞ¤«¤é¤âÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯11·î26Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Î­¤ÏÁí³Û1²¯2100Ëü¸µ¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºá¤ÇÍ­ºá¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤Î»à·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£

ºÛÈ½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Î­¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î»äÀ¸³è¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSouth China Morning Post¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î­¤Ï¹ñÍ­¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÇ¯¾¯¤Ç²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÀ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹â´±¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëºÊ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤Î¸å¡¢Î­¤ÏºÊ¤ÈÎ¥º§¤·ÊÌ¤Î½÷À­¤ÈºÆº§¤·¤¿¤¬Ä¹Â³¤­¤»¤º¡¢3ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î­¤Î4ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¼þËÞ¤µ¤ó¤ÏÎ­¤ÎÂ©»Ò¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

Î­¤Ï¡¢Â©»Ò¤«¤é¼þ¤µ¤ó¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î²È·Ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¼þ¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¡¢Éã¿Æ¤¬¼þ¤µ¤ó¤òºÊ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£

Â©»Ò¤Ï¡¢¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬Éã¿Æ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Ýµ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Î­¤ÎÍ­ºá³ÎÄê¸å¡¢À¤´Ö¤Ç¤ÏÈà¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÂ¿¤¤»äÀ¸³è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î­¤ÏºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½÷À­¹Ô°÷¤ò¼«Ê¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î­¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»ÆÁ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉåÇÔ¤·¤¿Ìò¿Í¤¿¤Á¤ò¹ñ¤¬¸·½Å¤Ë½èÈ³¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

²èÁü¤Ï¡Ø²¹Ó§华ÃæÊ¸论坛¡¡¡Ö标题: 现ÂåÈÇ杨贵ÈÞ¡©传¹â´±Õ¸Ñ¹»ÒÁ°½÷Í§¡×¡ÊÔ¦¡§ËÝÙð¼«¿äÆÃ¡Ë¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡MasumiMaher¡Ë