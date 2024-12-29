»°ÅÄ´²»Ò¡¢50Âå¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ç¥Ï¥ï¥¤¿åÃå»Ñ¡¡¡Ö¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¶¤Ö¡Á¤ó¡×¤Ê¼«»£¤ê¤ËÈ¿¶Á
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê59¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê58¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÅÄ´²»Ò¡Ö¤¶¤Ö¡Á¤ó¡×¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇÈ¤Èµº¤ì¤ë
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥¥¤Îº½ÉÍ¤Ç¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹»Ñ¤ä¡¢¿åÃå¤Ç³¤¤ò³Ú¤·¤à¼«»£¤êÆ°²è¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¼«Á³¤Ë¿È¤â¿´¤âÇ¤¤»¤Æ¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¶¤Ö¡Á¤ó¡×¡Ö³¤¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤ÇÇÈ¤Èµº¤ì¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö50Âå¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¡Ö½÷»ÒÎ¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½±Ì¾µÇ°¥Ï¥ï¥¤¸ø±é°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÈÍè¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ï¤¡¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»°ÅÄ´²»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÅÄ´²»Ò¡Ö¤¶¤Ö¡Á¤ó¡×¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇÈ¤Èµº¤ì¤ë
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥¥¤Îº½ÉÍ¤Ç¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹»Ñ¤ä¡¢¿åÃå¤Ç³¤¤ò³Ú¤·¤à¼«»£¤êÆ°²è¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¼«Á³¤Ë¿È¤â¿´¤âÇ¤¤»¤Æ¿´¤òÌµ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¶¤Ö¡Á¤ó¡×¡Ö³¤¤ËÈô¤Ó¤³¤ó¤ÇÇÈ¤Èµº¤ì¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö50Âå¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¡Ö½÷»ÒÎ¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½±Ì¾µÇ°¥Ï¥ï¥¤¸ø±é°ÊÍèµ×¤·¤Ö¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈËþµÊ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÈÍè¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ï¤¡¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»°ÅÄ´²»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£