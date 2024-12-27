Ž¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥Á¤Ï¥ß¡¼¥ë¤¬¼ç¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤éŽ£½©ÅÄŽ¥º´ÃÝÃÎ»ö¤¬¸ì¤ëŽ¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Í¥³Ž£¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð
¢£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢Ç
2024Ç¯12·î9Æü¡¢½©ÅÄ¸©Ä£¤Ç¡ÖÃÎ»öÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢º´ÃÝ·Éµ×ÃÎ»ö¡Ê77¡Ë¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢Ç¤Î¥ß¡¼¥ë·¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥ß¡¼¥ë·¯¡×¤È¤Ï2012Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é½©ÅÄ¸©¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢Ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÁ°Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î±ç½õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢¸¤¹¥¤¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë³°Ì³¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ½©ÅÄ¸¤¡Ö¤æ¤á¡×¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¡£¤½¤Î¤æ¤á¤Ø¤Î¡ÈÊÖÎé¡É¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¸©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¤ò¡¢°¦Ç²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë²È¤ÇÂ¾¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´ÃÝÃÎ»ö¤¬°ú¤¼è¤ê¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥ß¡¼¥ë¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½©ÅÄ¸©Ä£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥ß¡¼¥ë·¯¤ÎÆ°²è¤¬Äê´üÅª¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÃÎ»ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥ß¡¼¥ë·¯¤¬12·î3Æü¤Ë12ºÐ¤È10¥«·î¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤âÄ¹¤¤´Ö¥ß¡¼¥ë·¯¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢ÂçÊÑÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¶»Ãæ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¥ß¡¼¥ë·¯¤È¤Î°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥ß¡¼¥ë·¯¡¢²²ÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¿¥ï¡¼¤ÇÍ·¤Ð¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ¤¯¤Æ°ú¤Ã¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¿¥ï¡¼¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤Ï¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìÈÖ±ü¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¹¤ËÂçÊÑÆñµ·¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È²¿²ó¤«¡¢¤¦¤Á¤Î¹Êó¤Î¤Û¤¦¤Ç¤â±ÇÁü¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¿Í¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ï·ù¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢»ä¤â¥À¡¼¥¯¥¹¡¼¥Ä¤¬Â¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤ÏÍ¾¤ê¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¡¢ÂçÊÑºÊ¤¬Èá¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¡¼¥ë·¯¤¬²Æº¢¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¥í¥·¥¢¤È¤ÎÍ§¹¥¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ÃÎ»ö¤Î°¦Ç¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢µ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤¿»ä¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢º´ÃÝÃÎ»ö¤Ë¥ß¡¼¥ë·¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¢£²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ÆÌ²¤ë¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿
ºòÆü¤â¤Í¡¢¸©Ä£¤Î¤Û¤¦¤Ë¡Ê¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¡Ë¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç9¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ç¯¤Ë2²ó¤Û¤É½Ã°å¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤Î°Û¾ï¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬6·î¤´¤í¡¢²¼Î¡¤ò¤·¤¿¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀºÌ©¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Î¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¬¥ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤ä¤Ã¤Æ10·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É11·î¤´¤í¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½µ¤Ë²¿²ó¤â½Ã°å¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÅÀÅ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç¤Í¡£ÀèÀ¸Êý¤â¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÁêÅö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Ë12·î3Æü¸áÁ°4»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ÆÌ²¤ë¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤Þ¤¢7¡¢8¥¥í¥°¥é¥à¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬ºÇ¸å¤ÏÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÐÁò¾ì¤Ç¤ª¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¡¼¥ë·¯¤ÎÆ¬¤Î¹ü¤¬Âç¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¥·¥Ù¥ê¥¢Ç¤Ã¤ÆÆ¬¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ÎÇ¤è¤êÂç¤¤á¤Î¹üÔä¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¦¤Á¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¡¢º×ÃÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾þ¤Ã¤Æ¤Í¡£¥¦¥Á¤Ë¤Ï¥ß¡¼¥ë·¯°Ê³°¤Ë3É¤¤ÎÇ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤Ê¡£Ä«¡¢Ç¤¿¤Á¤ò¤Õ¤È¸«¤ë¤È¤¸¡¼¤Ã¤È¤³¤Î¥ß¡¼¥ë·¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
¢£¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤êÂç¤¤Ê·ê¤¬¶õ¤¤¤¿
¿ÞÂÎ¤ÏÂç¤¤¤¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Í¡£Æ¬¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ê¤ó¤«¤â´ïÍÑ¤Ë³«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¦¥Á¤Ï¥ß¡¼¥ë¤¬¼ç¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËèÄ«µ¯¤¤Æ¡¢µï´Ö¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¥É¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥ß¡¼¥ë·¯¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤êÂç¤¤Ê·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²ÈÂ²¤âÂçÊÑ¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ß¡¼¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ì±þ¡¢¤¹¤°¤Ë¥í¥·¥¢Âç»È´Û¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤È¤¯¤ËÊÖ¿®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸¤¤Î¡Ö¤æ¤á¡×¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¾ÃÂ©¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ìÈÖµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½©ÅÄ¸¤¡Ö¤æ¤á¡×¤Î¾ÃÂ©¤¬¡Ä
¥ß¡¼¥ë¤¬¥¦¥Á¤ËÍè¤¿Ç¯¤Î½©¤Ë¡¢»ä¤Ï¥í¥·¥¢Âç»È´Û¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢ÃóÆüÂç»È¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ´¡Ê¤æ¤á¡Ë¤ò³ð¤¨¤ë¤Ë¤ÏÊ¿ÏÂ¡Ê¥ß¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÌ´¤âÊ¿ÏÂ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Âç»È¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¾õÂÖ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁá¤¯ÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤¿Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¡¼¥ë¤Ïº£¤´¤í¡¢Å·¹ñ¤Ë¤¤¤ë¥¦¥Á¤ÇÁ°»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë²º¤ä¤«¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥ß¡¼¥ë¡×¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ëº´ÃÝÃÎ»ö¤Î²ñ¸«ÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¤Î12·î17Æü¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤æ¤á¡×¤Î¾ÃÂ©¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ò¤æ¤á¤Ï¹âÎð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¹¸ü¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤ÈÃéµÁ¿¼¤µ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò´î¤Ð¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ó
·òºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤æ¤á¡×¤Ï¸½ºß12ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
°ËÆ£ ½¨ÎÑ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£1998Ç¯Ê¸éº½Õ½©Æþ¼Ò¡£¡ØSports Graphic Number¡Ù¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤Ë°Ü½»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹ ¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô °ËÆ£ ½¨ÎÑ¡Ë