記事のポイント



Redditのスポーツ関連サブレディットが1000超に。エンゲージメントが前年比35%増加。



MLBやNBAとの連携強化でオーガニック活用と広告商品を推進。



第3四半期の広告収入は前年比56%増の3億1510万ドル。IPO後も成長を続ける。



Reddit(レディット)のスポーツファンコミュニティはこの1年で急速に成長した。それほど驚くことではない。なにしろ、2024年はオリンピック、コパアメリカ、ユーロ2024トーナメントなど、大観衆を集める大きなスポーツイベントが目白押しだった。米DIGIDAYに提供されたRedditの社内データによると、具体的な数字こそ公表されなかったが、1000を超えるスポーツ関連のサブレディットでエンゲージメントが前年比で35%増えている。

スポーツファンとの連携強化

MLB、NBAでのReddit活用

スポーツファンにリーチする重要チャネル

しかし、この成長は偶然の産物ではない。この1年、Redditは、NFL(ナショナルフットボールリーグ)、NBA(ナショナルバスケットボールアソシエーション)、MLB(メジャーリーグベースボール)、PGA(全米プロゴルフ協会)、NASCAR(ナスカー)など、米国の主要スポーツ団体と水面下で協力してきた。どのスポーツ団体も以前からRedditに足がかりは持っていた。しかしこれとは別に、2024年を通じて、Redditのスタッフが各団体のSNS担当チームに対し、スポーツファンとのつながりを深める最善の策をアドバイスしてきた。このサービスはパブリッシャーとブランド向けにダッシュボード、パフォーマンスデータ、予約投稿機能をパッケージで提供する「レディットプロ(Reddit Pro)」の一環だ。その指揮を執るのは、2023年に入社したメディア事業開発部門のシニアディレクターを務めるサラ・ローゼン氏と、スポーツパートナーシップ事業の責任者であるクリスティン・ウィクステッド氏である。この施策は各団体のオーガニックソーシャルへの流入強化に貢献した。また、Redditは今年、ブランド広告のマーケターやメディアバイヤーの注目を集めることに努めてきたが、広告商品の提案強化にも一役買った。第1四半期の 株式公開(IPO)に先だって 、Redditはエージェンシー向けの説明会、新たな広告商品の投入、広告営業の増員などの施策を打ち出し、広告事業のテコ入れを行った。また、独自の検索連動型広告の立ち上げを準備している兆候も見える。Redditの広告収入は第3四半期に前年比56%増の3億1510万ドル(約456億8950万円)に達した。上場企業となったいま、広告主に対する魅力を証明しなければならないというプレッシャーはこれまでの比ではない。スポーツファンから成る同社のユーザー基盤が拡大するほど、そしてユーザーのエンゲージメントが深まるほど、広告主に対するRedditの魅力も膨らむだろう。というのも、オーディエンスのスポーツ愛を頼りに、彼らへのリーチを試みるマーケターの傾向はますます強くなっているからだ。ローゼン氏によると、Redditが各種スポーツリーグに提供した支援の内容は、投稿やコミュニティ運営に関する指南から、各団体とサブレディットの管理人を仲介し、人を集められるオーガニックコンテンツについて意見を得るなど、多岐にわたった。MLBでソーシャルメディアとイノベーション担当バイスプレジデントを務めるキャメロン・ギダリ氏はこう話す。「Redditには、より直接的にオーディエンスにリーチする大きな機会がある。MLBはもっと身近な存在として認知されたい、ファンとより直接的な関係を築きたいと考えている。Redditはこれを実現するのに最適の場所だ」。MLBはもっとも早くからレディットプロを使いはじめたスポーツ団体のひとつで、アルファ版がリリースされた2023年から活用している。ギダリ氏によると、投稿の中心は野球関連のコンテンツだ。試合の動画に加えて、オジー・アルビーズ、ライアン・デンプスター、ジェイク・ピービーら、現役選手や元選手がファンの質問に答える「何でも聞いて」コーナーも立ち上げた。Redditがスポーツファンを自認する750人のユーザーを対象に社内調査を行ったところ、88%が「少なくとも週に1回はRedditを利用する」、3分の2が「Redditの利用を通じてスポーツ愛が深まった」と答え、半数が「Redditを利用するようになって、スポーツ中継の視聴が増えた」と報告した。ギダリ氏はMLBの投稿アプローチを「熱烈なファン優先」と位置づけ、もっぱら筋金入りのファンをターゲットにした活動だと説明している。NBAによるRedditの活用も、MLBと似たり寄ったりだ。たとえば、NBAカップの開催を告知する際には、バスケットボールの戦略と分析の責任者を務めるエヴァン・ウォッシュ氏を回答者に立てて、いかにも「中の人」っぽい「何でも聞いて」を計画し、トーナメントの形式などについて紹介した。NBAで新興メディアとの契約管理を担当するシニアディレクターのネイサン・ストッペルマン氏によると、2024年にメインの/nbaサブレディットの登録者は1000万人から1410万人に増えたという。「我々の情報発信を歓迎してくれるオーディエンスと関係を築き、その成長に貢献している」とストッペルマン氏は話す。同氏もMLBのギダリ氏も、Redditでの活動を2025年も継続する意向を示している。「このプラットフォームでの戦略を絶えず評価しつづけている」とストッペルマン氏は述べ、「/nbaコミュニティにとどまらず、すでにチーム別のサブレディットへの注力も開始している」と言い添えた。スポーツファン向けと目されるソーシャルプラットフォームはRedditだけではない。たとえば、イーロン・マスク氏のSNSプラットフォーム「X」はライブスポーツの視聴者から絶大な支持を得ているが、そのことはマーケターがXでオーガニックソーシャルによるブランドマーケティングを継続する理由のひとつでもある。ギダリ氏はスポーツファンにリーチする重要なチャネルとして、TikTok、YouTube、InstagramとともにXを挙げた。しかし、ウイアーソーシャル(We Are Social)でカルチュラルインサイツ部門のアソシエートディレクターを務めるガブリエル・ノーブル氏によると、スポーツファンの世界は「ますます断片化している」という。ノーブル氏はこう話す。「Xはいまもライブスポーツで盛り上がる人々の本拠地だ。しかし、デイリーアクティブユーザーの流出と有料化への動きなどにより、この領域での優位性を失いつつある」。ノーブル氏はXに代わるスポーツファンの移動先として、TwitchやYouTube(Googleが所有するこのプラットフォームは、クリスティアーノ・ロナウド氏のチャンネル開設も支援した)などの動画プラットフォーム、さらにはDiscord(ディスコード)サーバやWhatsApp(ワッツアップ)チャネル、サブレディットなどの準プライベートなオンライン空間を挙げた。Redditのスポーツ分野への進出は、ライバルであるXのようなテキストベースのSNSへの対抗策だという分析もある。しかし、ローゼン氏はこの見立てを横に置き、「ほかのプラットフォームが何をやり、何をやっていないか、あるいはどんな変更を行っているかなどはどうでもいい。重要なのは我々が何をやり、それがうまくいっているか否かだ」と述べた。それでも、スポーツ関連のブランドは注目しはじめている。たとえば、アディダスは今年、WNBA(女子プロバスケットボール)のアリーヤ・ボストンやNFLのデヴィッド・ナジョークら、契約アスリートと連携して独自の「何でも聞いて!」を開始したが、同社にとってもRedditは筋金入りのスポーツファンにリーチできる有用なチャネルとなりつつある。(アディダスにコメントを求めたが、回答は得られなかった。)Redditの広報に「特定のコミュニティをターゲットとした有料広告が増えたか」と質問したが、回答は得られなかった。しかし、エッセンスメディアコム(EssenceMediacom)でスポーツとエンタテインメントの責任者を務めるアレックス・ブラウン氏は、「Redditがオーガニックとペイドの両施策を扱えるなら、それはブランドにとっては大きなチャンスだ」と話す。「かつての世界では消費者やスポーツファンにリニアでリーチしてきたが、それはもはや時代遅れだ」。[原文:2024 was the year Reddit made a play for social media’s organic sports crown]Sam Bradley(翻訳:英じゅんこ、編集:佐藤葉)