¥³¥¹¥È¥³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤¬µðÂç¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë!? ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Î½ÅÎÌ¡¦¥³¥¹¥Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÌ£¤Î¤Û¤¦¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿
20cm¡ß30cm¤Î¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥Á¥´¤ò16¸Ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¡¡¥³¥¹¥È¥³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Û¥à¥ÑÍÑ¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤«¤â¡£
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Î¥¤¥Á¥´¤¬¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê´Å¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¸ý¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡Á¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤¬¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥*¡Ù¡ÊÉÊÈÖ¡§93769¡Ë¡£2,000g¤ÎµðÂç¥±¡¼¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï3,798±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
*±Ñ¸ìÉ½µ¡§STRAWBERRY HOLIDAY CAKE
¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¡¼¥¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡ÖMerry Christmas¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡ÖHappy Holiday¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡©
¤µ¤Æ¡¢ËÜÉÊ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï20cm¡ß30cm¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ÈÆ±¤¸¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬16¸Ä¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤è¤ê¤âËÜÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬400g¤Û¤É½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¥¤¥Á¥´1¸Ä¤¢¤¿¤ê25g·×»»¡Ë¡£
¥³¥¹¥Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿
¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢2024Ç¯12·î»þÅÀ¤ÎÎ¾¼Ô¤Î²Á³Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢100g¤¢¤¿¤ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÌµÍýÌðÍýÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÈÁê¾ì¤ÎÌÜ°Â¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤è¤ê¤â2,220±ß¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢100g¤¢¤¿¤ê¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ÏÌó99±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Ï141¡ó¤â³ä¹â¡ª¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2,220±ß¤ò¥¤¥Á¥´16¸Ä¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê139±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤³¤¦µðÂç¤Ê¥¤¥Á¥´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡©
²¿¿ÍÊ¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡©
¥¤¥Á¥´¤¬16¸Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤â16ÅùÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ä²£¤ò4ÅùÊ¬¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1ÀÚ¤¢¤¿¤ê7.5cm¡ß5cm¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¤¥Á¥´¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤«¤é1¸Ä¤º¤Ä¤Î¤»¤Æ¤¤¤±¤Ð¸øÊ¿¤Ë¥·¥§¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡Ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç16¿Í¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë1ÀÚ¤¬¤³¤Á¤é¡£½ÅÎÌ¤Ï125g¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤³¤Ã¤Æ¤ê´Å¤¤¥¯¥ê¡¼¥à
ÃÇÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î3ÁØ¹½Â¤¡£³°Â¦¤ò¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤¹¤´¡¼¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¥°¥Ã¥É¡£ÃæÃÊ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¡Ê¤ä¤ä¹áÎÁ´¶¤¢¤ê¡Ë¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤ï¤¤¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ËÜÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁÍó¤Ë¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
³°Â¦¤ÎÇò¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤ä¸Ç¤á¤Î¸ýÍÏ¤±¡£¥ß¥ë¥¡¼´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¸åÌ£¤È¤·¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤ËÌý»é´¶¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬½õ¤«¤ë
¤½¤ó¤Ê°ìËÜÄ´»Ò¤Î¤â¤Ã¤¿¤ê´¶¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥Á¥´¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¼ê´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¸Ä¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÃæÈ×¤Ë1ÀÚ¡¢½ªÈ×¤Ë¤â¤¦1ÀÚ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¤¥Á¥´¤òÇÛÊ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Î°õ¾Ý¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡È¥¤¥Á¥´¤Î¤»¡Ø¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì£¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤ä¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©
¥«¥í¥ê¡¼¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Û¥ê¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Ï100g¤¢¤¿¤ê244kcal¡Ê»é¼Á 13.2g¡¢Ãº¿å²½Êª 28.2g¡Ë¤Ç¤¹¡£1¸Ä¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ê2,000g¡Ë¤ÎÁí·×¤Ï4,880kcal¡£
16ÅùÊ¬¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÀÚ¡Ê125g¡Ë¤¢¤¿¤ê305kcal¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£