Key¤Î¿·ºî¡Öanemoi¡Ê¥¢¥Í¥â¥¤¡Ë¡×¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«ÌÄ¤À¼¤¬¡È¥¥â¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤ªÈäÏªÌÜ
¡ÚKey Channel ¥²ー¥à&²»³Ú¥é¥¤¥Ö¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ 2025¡Û
12·î20Æü19»þ～ ÇÛ¿®
12·î20Æü19»þ～ ÇÛ¿®
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¤ÎKey¤Ï¡¢PCÍÑ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Öanemoi¡Ê¥¢¥Í¥â¥¤¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥º²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À©ºîÃÊ³¬¤Î¥é¥Õ¤ª¤è¤ÓÇØ·Ê¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤ì¡×¤ÏÌÄ¤À¼¤¬¡È¥¥â¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥áー¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥é¥Õ¥¤¥é¥¹¥È
ÇØ·Ê
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÚKey Channel ¥²ー¥à&²»³Ú¥é¥¤¥Ö¿·¾ðÊóÈ¯É½²ñ 2025¡Û
(C) VISUAL ARTS/Key