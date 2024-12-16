ロス五輪世代の主力！U-19日本代表候補メンバー29名が発表 高校サッカー選手権の「スター候補」2名も招集
日本サッカー協会（JFA）は13日、12月16日（月）より国内でトレーニングキャンプを行うU-19日本代表候補メンバー29名を発表した。
チームを率いるのは船越優蔵監督。招集された選手は以下の通り。
GK：
中村圭佑（東京ヴェルディ）
小林将天（FC東京）
後藤亘（FC東京U-18）
荒木琉偉（ガンバ大阪ユース）
DF：
耼原陸人（明治大）
鈴木善（國學院大）
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（大宮アルディージャ）
梅木怜（FC今治）
本間ジャスティン（横浜F・マリノス）
喜多壱也（京都サンガF.C.）
土屋櫂大（川崎フロンターレU-18）
本多康太郎（湘南ベルマーレU-18）
布施克真（日本大学藤沢高）※
MF：
行友翔哉（愛媛FC）
大関友翔（福島ユナイテッドFC）
平賀大空（京都サンガF.C.）
保田堅心（大分トリニータ）
小倉幸成（法政大）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
中川育（流通経済大）
石井久継（湘南ベルマーレ）
末永透瑛（レノファ山口FC）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）※
佐藤龍之介（FC東京）
嶋本悠大（大津高）
FW：
神田奏真（川崎フロンターレ）
井上愛簾（サンフレッチェ広島）
徳田誉（鹿島アントラーズユース）
高岡伶颯（日章学園高）
※中島洋太朗が体調不良のため不参加、布施克真を追加招集（12/15）
U-19日本代表は4年後のロサンゼルス五輪で主力になる世代。
12月28日に開幕する高校サッカー選手権へ出場予定の嶋本悠大（清水エスパルス加入内定）と高岡伶颯（サウサンプトン加入内定）も招集されており、重要なトレーニングキャンプであることがうかがえる。
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U-19日本代表候補の活動は本日16日から4日間。期間中には流通経済大学とのトレーニングマッチも予定されている。