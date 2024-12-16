ロス五輪世代の主力！U-19日本代表候補メンバー29名が発表　高校サッカー選手権の「スター候補」2名も招集

日本サッカー協会（JFA）は13日、12月16日（月）より国内でトレーニングキャンプを行うU-19日本代表候補メンバー29名を発表した。

チームを率いるのは船越優蔵監督。招集された選手は以下の通り。

GK：

中村圭佑（東京ヴェルディ）

小林将天（FC東京）

後藤亘（FC東京U-18）

荒木琉偉（ガンバ大阪ユース）

DF：

耼原陸人（明治大）

鈴木善（國學院大）

塩川桜道（流通経済大）

市原吏音（大宮アルディージャ）

梅木怜（FC今治）

本間ジャスティン（横浜F・マリノス）

喜多壱也（京都サンガF.C.）

土屋櫂大（川崎フロンターレU-18）

本多康太郎（湘南ベルマーレU-18）

布施克真（日本大学藤沢高）※

MF：

行友翔哉（愛媛FC）

大関友翔（福島ユナイテッドFC）

平賀大空（京都サンガF.C.）

保田堅心（大分トリニータ）

小倉幸成（法政大）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

中川育（流通経済大）

石井久継（湘南ベルマーレ）

末永透瑛（レノファ山口FC）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島）※

佐藤龍之介（FC東京）

嶋本悠大（大津高）

FW：

神田奏真（川崎フロンターレ）

井上愛簾（サンフレッチェ広島）

徳田誉（鹿島アントラーズユース）

高岡伶颯（日章学園高）

※中島洋太朗が体調不良のため不参加、布施克真を追加招集（12/15）

U-19日本代表は4年後のロサンゼルス五輪で主力になる世代。

12月28日に開幕する高校サッカー選手権へ出場予定の嶋本悠大（清水エスパルス加入内定）と高岡伶颯（サウサンプトン加入内定）も招集されており、重要なトレーニングキャンプであることがうかがえる。

すでにプロで“違い”を見せている2028年「ロス五輪世代」の日本人5名

U-19日本代表候補の活動は本日16日から4日間。期間中には流通経済大学とのトレーニングマッチも予定されている。