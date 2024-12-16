ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¿È½Å¤ÎºÊ¤¬¡Ä¡×Ç¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó´¬¤¹þ¤ó¤ÀàÂç¥Ô¥ó¥Áá²óÁÛ
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËJFN·Ï¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÊ¡¢²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥È¥¤¥ì¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÍÄ¤¤1»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ëÍµÈ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³¨ËÜ¡×¤Î¾ðÊó¤òÊç¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó¡×¤Î½ñÌ¾¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÅÔÆâ¤ÎÆ»Ã¼¤ÇÂçÊØ¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤¢¤ì¤â»×¤¤½Ð¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Ç¿È½Å¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤Ê¤«ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤¯¤é¤¤¡¢Â¤ò¥¯¥í¥¹¤Ë¤·¤Æ¡£¿È½Å¤ÎºÊ¤¬¤½¤Ð²°¤Î¥É¥¢¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥È¥¤¥ì¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡Ø°ìÈÕ¡¢½É¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ä¡×¡£
¼«¿È¤Î¡ÈÂç¥Ô¥ó¥Á¡É¤Ë¡¢Ç¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿»°µ×¤µ¤ó¤¬¥È¥¤¥ìÃµ¤·¤ËËÛÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶î¤±¹þ¤ó¤À¤¬¡ÖÏ³¤é¤¹¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Ä¤ò±ø¤¹¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ï³¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤·¤Æ¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¡Á´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£