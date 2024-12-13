¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥óÁÏ¶È40¼þÇ¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤¬±¿¹Ô³«»Ï
¢¨¾åµ¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤Î·Ç½Ð¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î·Ç½Ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤òÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢½ç¼¡±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£¼ÖÎ¾Æâ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇËä¤á¤Ä¤¯¤¹¤â¤Î
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥óÁÏ¶È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëËÜÇ¯¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁÏ¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö40¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡×¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢ÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤¿SNS¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö#¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò¸ì¤í¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é27,530·ï¤â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Ï¡¢»þÂå¡¦ÆâÍÆ¤È¤â¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤¬³§¤µ¤Þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ìÉô¤ò¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¼ÖÎ¾Æâ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇËä¤á¤Ä¤¯¤¹¤â¤Î¤À¡£
¢£40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î»êÊ¡¤Î½Ö´Ö¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1984Ç¯8·î10Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¿¥¹¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖDedicated to Perfection¡Ê´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç40Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×¤â¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎò»Ë¤È¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¿ôÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ 27,530·ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò°÷¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÇÒÆÉ ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ
º£²ó±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¤´°¦¸Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£
±¿¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸Þ½½Íò µý»Ò»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ç40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹Ï©¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ò¤Û¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ»¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅ°Äì¤·¤¿ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¾Ëö±Ê¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¸Þ½½Íò µý»Ò µÚ¤Ó ¼Ò°÷°ìÆ±
¢£¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ãÅìµþ¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ¡¦´Ý¥ÎÆâÀþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¢¨¶äºÂÀþ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨´Ý¥ÎÆâÀþ
¡¡¡ãÂçºå¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Osaka Metro ¸æÆ²¶ÚÀþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡ãÌ¾¸Å²°¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ Ì¾¾ëÀþ¡¦Åì»³Àþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡ ¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡ÊHäagen-Dazs¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦º£Ç¯¤ÎÌ£Á¹¤Ï¤¿¤Þ¤´¤È¤¸¡ª¤«¤Ä¤ä¡Ö¤µ¤Ð¤È¥í¡¼¥¹¤ÎÌ£Á¹¤¿¤Þ¥«¥ÄÐ§¡×
¡¦¶Ë¾å¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ª¤¹¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¡Ö¤¹¤¤Ï¤Ê ¿·¶¶¶äºÂ¸ýÅ¹¡×
¡¦Sony Park Mini¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¡ÖF.C.R.B. Shop Mini¡×for 30th anniversary of PlayStation¡Ù¤ò³«ºÅ
¡¦»Å»ö¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¤³¤Î1Âæ¡ª¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ëÆâÂ¢¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ºÂ°Ø»Ò
¡¦¡ÈÀ¤³¦¤ÎÈþ¿©²È¡É¤âÓ¹¤é¤»¤ë¿©ºà¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ª¥ì¥Ã¥É¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤òÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢½ç¼¡±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£¼ÖÎ¾Æâ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇËä¤á¤Ä¤¯¤¹¤â¤Î
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥óÁÏ¶È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëËÜÇ¯¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÈÁÏ¤ë¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ ¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö40¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡×¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢ÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Ï¡¢»þÂå¡¦ÆâÍÆ¤È¤â¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤¬³§¤µ¤Þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ìÉô¤ò¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¼ÖÎ¾Æâ¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇËä¤á¤Ä¤¯¤¹¤â¤Î¤À¡£
¢£40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î»êÊ¡¤Î½Ö´Ö¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1984Ç¯8·î10Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥ë¡¼¥Ù¥ó¡¦¥Þ¥¿¥¹¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖDedicated to Perfection¡Ê´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç40Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î»×¤¤½Ð¡×¤â¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎò»Ë¤È¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¿ôÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ 27,530·ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò°÷¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÇÒÆÉ ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ
º£²ó±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¤´°¦¸Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¡£
±¿¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸Þ½½Íò µý»Ò»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ç40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹Ï©¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ò¤Û¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ»¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅ°Äì¤·¤¿ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿¿Ùõ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¾Ëö±Ê¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¸Þ½½Íò µý»Ò µÚ¤Ó ¼Ò°÷°ìÆ±
¢£¡Ö40Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ò±¿¤ÖÅÅ¼Ö¡×±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ãÅìµþ¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Åìµþ¥á¥È¥í ¶äºÂÀþ¡¦´Ý¥ÎÆâÀþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¢¨¶äºÂÀþ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë ¢¨´Ý¥ÎÆâÀþ
¡¡¡ãÂçºå¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Osaka Metro ¸æÆ²¶ÚÀþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡ãÌ¾¸Å²°¡ä
¡¡·Ç½ÐÏ©Àþ¡§Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ Ì¾¾ëÀþ¡¦Åì»³Àþ
¡¡·ÇºÜ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡ ¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡ÊHäagen-Dazs¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦º£Ç¯¤ÎÌ£Á¹¤Ï¤¿¤Þ¤´¤È¤¸¡ª¤«¤Ä¤ä¡Ö¤µ¤Ð¤È¥í¡¼¥¹¤ÎÌ£Á¹¤¿¤Þ¥«¥ÄÐ§¡×
¡¦¶Ë¾å¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ª¤¹¤¾Æ¤ÀìÌçÅ¹¡Ö¤¹¤¤Ï¤Ê ¿·¶¶¶äºÂ¸ýÅ¹¡×
¡¦Sony Park Mini¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¡ÖF.C.R.B. Shop Mini¡×for 30th anniversary of PlayStation¡Ù¤ò³«ºÅ
¡¦»Å»ö¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¤³¤Î1Âæ¡ª¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ëÆâÂ¢¤ÇºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ºÂ°Ø»Ò
¡¦¡ÈÀ¤³¦¤ÎÈþ¿©²È¡É¤âÓ¹¤é¤»¤ë¿©ºà¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ª¥ì¥Ã¥É¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×