¥Õ¥¸¥â¥ó¡¢¼«¿È¤Ë¡ÈÉÔµÁÍý¡ÉÆ¯¤¤¤¿·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾Ë½Ïª¡ª¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯100ËüÂß¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê53¡Ë¤¬¤¢¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÊª¿½¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡É¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ò¸ò¤¨¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÅ¥¿ì¥Ï¥·¥´¼ò¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÁ°Ëº¤ì¤Æ¤ë¤ä¤í?¤ªÁ°¤¬°ú¤Ã±Û¤¹¸À¤¦¤Æ¡¢²¶¤¬¥Ü¥ó¤Ã¤Æ100Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è!Åö»þ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡È°ú¤Ã±Û¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤³¤ì»È¤¨¡É¤Ã¤Æ100Ëü±ß¤ò¥Ü¥ó¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯100ËüÂß¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢´Ö¼è¤ê¤È¤«Á´Á³¸À¤ï¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê?²¿³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤«¡¢Âç²È¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¡£¼Ú¤ê¤¿¤é¼Ú¤ê¤¿¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ó¤«¤¤?¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿³á¸¶¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ú¤ê¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¤Ê!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£