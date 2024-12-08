¸µÀÄ½Á²¦»Ò¡¢Á´À¹´ü¤ÎÃù¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤â¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¥ä¥Ð¤¤¤Í¡Ä¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤×¤í¤¿¤ó¡Ê35¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Á´À¹´ü¤Î¡ÈÁí»ñ»º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦ÁêÇÏ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¤½¤³¤Ç¤×¤í¤¿¤ó¤Ï¡ÖÃù¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤Î?°ìÈÖ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤?¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»°ºê»á¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ì¤³¤½»ñ»º¤ËÊ¬¤±¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤µ¡£¸½¶â¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦?50²¯±ß¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¤×¤í¤¿¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã!¥ä¥Ð¤¤¤Í¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°ºê»á¤Ï¡Öº£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¹â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ö¶È¤Ë¿§¡¹¤ÈÅê»ñ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é²Ö³«¤¤½¤¦¤Ê»ö¶È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢³ô¤¬Ë½Íî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£