¹À¥¤¹¤º¡õ»³ºê¸¿Í"Ä¹¤¤½Õ"¤Ë½ª»ßÉä¤â¡Ä¹À¥¤ÎÅÜÅó¤ÎÂçºî¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡Ö·ëº§¤É¤³¤í¤¸¤ã¡Ä¡×
¡¡»³ºê¸¿Í¡Ê30¡Ë¤È¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¤Î¡¢Ìó2Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¸òºÝ¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ªßá¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¡£º£¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÍèÇ¯¤Ë¤«¤±¡¢¼¡¡¹¤ÈÂ³¤¯¹À¥¤Î¡ÈÂçºî¡¦ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¥é¥Ã¥·¥å¡É¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¯¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³粼¸¿Í¡Ö¶½¼ý100²¯±ß¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¹À¥¤¹¤º¤È·ëº§¤â¡Ä¡È·»¡É¿ûÅÄ¾Úö¤Î¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØÀ¸³è¤ËÊú¤¯Æ´¤ì
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î9Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Î½Ð±é¤À¡£1979Ç¯1·î¤ËNHK¤¬¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¸Î¡¦¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤ÏÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¸«¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìò¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×¤À¡£º£²ó¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿À§»ÞÍµÏÂ»á¡Ê62¡Ë¤¬´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡Ê51¡Ë¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ê43¡Ë¡¢Áó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹À¥¤¬4»ÐËå¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¤Î4¿Í¤Î¡È°¤½¤Íå¡É¤Ö¤ê¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¹ç¤ï¤»¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï2·î21Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Ê¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾¾¢¡¦º¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ê74¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤À¡£
¡¡»í¿Í¡¦Ãæ¸¶ÃæÌé¤ÈÉ¾ÏÀ²È¡¦¾®ÎÓ½¨Íº¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂÎÎÏ¤Î¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÞÕ¿È¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¡Ö²øÊª¡×¤Îºä¸µÍµÆó»á¡Ê57¡Ë¤ÎµÓËÜ¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×¡Ö²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡×¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ»á¡Ê60¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¿ùºé²Ö¡Ê27¡Ë¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡Ê22¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡ÊÅìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥â¥¢¡Ë¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âÍèÇ¯1·î´ü¤ÏTBS·Ï¡È¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÉÏÈ¤Ç¡Ö¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Î¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¡Ê70¡Ë¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤¹¤ëÈà¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤¬¡¢Æü±Ñ¹çºî¤Î±Ç²è²½¡Ê¥®¥ã¥¬¡Ë¤È¤·¤Æ¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¤é»þ´ÖÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â»äÀ¸³è¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤¬¡È¸òºÝ½ªßáÀâ¡É¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£5Ç¯±Û¤·¤Î¸òºÝ¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«
¡¡º£Ç¯½Õ¡¢5Ç¯±Û¤·¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤Î¸òºÝ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿Àî¸ý½ÕÆà¡Ê29¡Ë¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤Ï¡ÈÂ¿Ë»¤Ë¤è¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹À¥¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤ê¤½¤¦¤À¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹õÅç·ëºÚ¡Ê27¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçºî¡¢ÏÃÂêºî¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Àî¸ý¤È¹À¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Ç´À¤òÎ®¤¹´ÖÊÁ¡£¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò½³¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë