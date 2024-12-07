¥ª¥ê2ÅÙ¤ÎÀïÎÏ³°¤â¡ÄDeNA26ºÐ¤¬ÂçÊÑ¿È¤ÎÍýÍ³¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡ÈÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡É
º£µ¨Ç¯Êð650Ëü±ß¢ª246¡ó¥¢¥Ã¥×¤Î1600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿
¡¡ÂçÊÑ¿È¤ÎÍ×°ø¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Èµå³¦ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡É¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡¢DeNA¤ÎÃæÀîñ¥Åê¼ê¤¬6Æü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð650Ëü±ß¤«¤é246¡ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡Î©Âç¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿ÃæÀîñ¥¤À¤¬¡¢3Ç¯´Ö¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¡£¸Î¾ã¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2ÅÙÌÜ¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±ÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î²£ÉÍ»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯DeNA¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº£µ¨¤Ï°ìÊÑ¡¢³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÀì¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£29»î¹ç¡ÊÀèÈ¯¤Ï6»î¹ç¡Ë3¾¡0ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.42¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂç¼ÖÎØ¤ÎÆ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç6·î2Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤Þ¤ÇÌó2¤«·î¤òÍ×¤·¤¿»þ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±óÆ£ÂóºÈ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ø²æ¤ò¼£¤¹¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç±óÆ£¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡±óÆ£»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¡È¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÏ¡É¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡È0¤«¡¢100¤«¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÅÐÈÄÄ¾Á°¤Ë¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÉÔ°ÂÅÙ¤Ï60¡ó¤¯¤é¤¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇöÉ¹¤òÆ§¤àÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢·×6»î¹ç¡Ê6²ó1/3¡ËÌµ¼ºÅÀ¤Î³èÌö¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡DeNA¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¼«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë´Ä¶¤äÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¡¢¤½¤·¤Æ11·î30Æü¤ÎÆüËÜ°ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¡¢´¿´î¤Î¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÃæÀîñ¥¤ÎÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨DeNA¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é1·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÀîñ¥¼«¿È¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç3Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤â¹×¸¥¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤¬²áµî3Ç¯´Ö¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤È¤«¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ê¿´¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤3Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³«²Ö¤·¤¿ÃË¤Ï¡Ö½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¡¢²£ÉÍ¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¬µõ¡£26ºÐ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë