·§ËÜ¤¬26ºÐDF¼ò°æ¾¢¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡¢º£²Æ¤«¤éÊ¡Åç¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ê¤·¡Ö²¿¤â·ë²Ì¤òÊ¡Åç¤Ç»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï6Æü¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿DF¼ò°æ¾¢(26)¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü¸©½Ð¿È¤Î¼ò°æ¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹FC(JFL)¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éFCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢23Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·§ËÜ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë±¦Â´ØÀá³°²Ì¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£3¤«·î¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤«¤éÊ¡Åç¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤â·ë²Ì¤òÊ¡Åç¤Ç»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï¡¢»ûÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇJ2¾º³Ê¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Ç¤Ï°ìÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·§ËÜ¤È¤¤¤¦³¹¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Íü¸©½Ð¿È¤Î¼ò°æ¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹FC(JFL)¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éFCÂçºå¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢23Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·§ËÜ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë±¦Â´ØÀá³°²Ì¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£3¤«·î¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö·§ËÜ¤Ç¤Ï°ìÇ¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½J1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·§ËÜ¤È¤¤¤¦³¹¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£