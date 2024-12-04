¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍß¿¼¤¤¿Í´Ö¡©¡¡¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ËÀåÂÇ¤Á¡Ä¤¢¤ë¤¢¤ëÌ¡²è¸ø³«
¡¡Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØHD-2DÈÇ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡¡¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ø¡Ä¡Ù¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿Ì¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ËÀåÂÇ¤Á¡ª¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤¢¤ë¤¢¤ëÌ¡²è
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖºòÌë¼í¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ç¤Ï¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤¬·²¤ì¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤é¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¡Ø¥Á¥Ã¡ª¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡£¡Ù¤ÈÀåÂÇ¤Á¤¹¤ëÍß¿¼¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥É¥é¥¯¥¨4¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯Íß¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿Ì¡²è¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Í¦¼Ô¤¬¡¢¥á¥¿¥ë¥¥ó¥°¤òÅÝ¤·¤¿¤¤Íß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦RPG¡£¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤¬³«È¯¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë½éÂå¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿HD-2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ËÀåÂÇ¤Á¡ª¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤¢¤ë¤¢¤ëÌ¡²è
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖºòÌë¼í¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ç¤Ï¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤¬·²¤ì¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤é¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¡Ø¥Á¥Ã¡ª¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡£¡Ù¤ÈÀåÂÇ¤Á¤¹¤ëÍß¿¼¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥É¥é¥¯¥¨4¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯Íß¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦RPG¡£¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤¬³«È¯¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë½éÂå¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿HD-2D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£