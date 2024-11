名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2024年11月13日(水)〜12月25日(水)までの期間限定で、はちみつビューティーブランド「HACCI(ハッチ)」とコラボレーションした「HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティー」を開催しています。

「ホワイト」「ゴールド」「レッド」の3色をキーカラーに、高品質なHACCIのはちみつをスイーツやセイボリーに贅沢に使用したクリスマスシーズン限定のアフタヌーンティーです。

アフタヌーンティーはスイーツ6種類、スコーン2種類、セイボリー3種類から構成されています。ドリンクは、マリアージュフレールのお茶を、スタンダードプランなら1杯、ティーセレクションプランなら飲み放題で楽しめます。さらに、その他の紅茶、コーヒーやソフトドリンクがおかわり自由です。

今回は、HACCIオリジナルはちみつ「ビューティーハニー フラバンジェノールコラーゲン」入りのスペシャリテデザートや、「ハニーコラーゲン」入りのスペシャルドリンク付きプランを利用しました。最初に甘酸っぱくて爽やかな飲み口のスペシャルドリンクが運ばれてきます。

セイボリーは、はちみつと相性がいいゴルゴンゾーラとクリームチーズ2種類を使用した「チーズとビーツのプティキッシュ『ハンガリー産アカシアはちみつ』」や、ハニーマスタードソースがアクセントになった「鶏肉とポルチーニ茸のバロティーヌ『ハンガリー産アカシアはちみつ』&マスタードソース」など3種類です。

ホテル内のベーカリーで焼き上げるスコーン(ミルク/ラスベリー)は、焼き立ての香ばしい香りが食欲を刺激します。三角形のスコーンはやや小ぶりで、サクッとした歯触りです。

コンディメント(スコーンにつけるもの)は、ストロベリージャム、オレンジマーマレード、ゲランドの塩入りのクロテッドクリームの3種類。好きなものをスコーンといっしょにいただきます。

優美な曲線のアフタヌーンティースタンドが運ばれてくると、テーブルの上が一気に華やぎます。

スタンド上段には、「洋梨のコンポート ヴェルヴェンヌのジュレ『ハンガリー産アカシアはちみつ』のエキューム」と、「クリスマスマカロン『ハンガリー産アカシアはちみつ』」。

「洋梨のコンポート ヴェルヴェンヌのジュレ『ハンガリー産アカシアはちみつ』のエキューム」は、レモンの香りがするハーブ・レモンバーベナとさらりとした味わいのアカシアはちみつのマリアージュを楽しめます。エキュームはフランス語で泡の意味で、その名の通り儚い舌触りです。

クリスマスのオーナメントに見立てたマカロンは、6種のスパイスやホワイトチョコが入ったメレンゲベースにバタークリームがサンドされており、複雑で華やかな味わいが口中に広がります。

スタンド中段には、「レモンタルトと『メキシコ産オレンジはちみつ』メレンゲのマリアージュ」と、「ストロベリーとライムのムース サンタクロースオマージュ『スペイン産ラベンダーはちみつ』」。

サンタの赤い帽子に着想を得たという「ストロベリーとライムのムース サンタクロースオマージュ『スペイン産ラベンダーはちみつ』」は、ふるふるのやわらかい食感です。

スタンド下段には、「『スペイン産ラベンダーはちみつ』チーズテリーヌとラスベリーのジュレ」と、「ミツバチの一生『ハンガリー産アカシアはちみつ』」。

「ミツバチの一生『ハンガリー産アカシアはちみつ』」は、「ミツバチの恵み」をテーマに、1匹のミツバチが一生かかって集められる量のはちみつ(ティースプーン1杯)を使っています。

アフタヌーンティーのドリンクは、マリアージュフレールティーセレクションより、スタンダードプランは1杯、ティーセレクションプランは飲み放題で楽しめます。写真はマリアージュフレールの代名詞とされる、アジアの花と果実が特別で魅力あふれる芳香のお茶「マルコ ポーロ」です。

そのほか、コーヒーや紅茶、ハーブティー、ソフトドリンクなども好きなだけおかわりできます。

スペシャリテデザートは、HACCIオリジナルはちみつ「ビューティーハニー フラバンジェノールコラーゲン」を使用した「はちみつとアーモンドのブランマンジェ ラズベリーとのマリアージュ」。

今回はスペシャルドリンクとスペシャリテデザートが付くプランでしたが、スタンダードプランまたはティーセレクションプランに、このスペシャリテデザートを単品でつけることもできます。

途中でスタッフの方が、花の香りが濃厚な国産はちみつ「フラワーブーケ」をテーブルに運んできてくれました。(※生産状況により他のはちみつに変更になる場合あり)

どのスイーツにもはちみつが使われていますが、ほかの食材との組み合わせを重視しているため、そこまではちみつを前面に出してはいません。繊細な味わいを楽しんだあとは、追加ではちみつをかけて、まっすぐな甘みを堪能してみるのもおすすめです。

うれしいことに、アフタヌーンティー + スペシャリテデザート + スペシャルドリンクを注文すると、限定の「HACCIオリジナルギフト」をもらえます。

ギフトの中身は、ハンドクリーム マドモアゼルHACCI ミニとクレンジングミルク ミニ。数量限定のため無くなり次第終了とのことなので、気になる方はお早めにどうぞ。

キュートなクリスマスツリーやきらめくシャンデリア、窓の外には大聖堂が見えるロマンティックな空間で、この季節だけの贅沢なはちみつアフタヌーンティーを楽しんでみてください。

詳細は公式サイトの「HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティー」のページで確認できます。

Post: GoTrip! https://gotrip.jp/ 旅に行きたくなるメディア

名称 ストリングスホテル 名古屋

住所 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト ストリングスホテル 名古屋 HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティー

The post はちみつを贅沢に味わえる、ストリングスホテル 名古屋の「HONEY CHRISTMAS アフタヌーンティー」 first appeared on GOTRIP!.