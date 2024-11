【ホリデーシーズンを祝う冬の大型イベント】11月28日~開催

ウォーゲーミングは、PC向けオンライン海戦アクションゲーム「World of Warships」のアップデート 13.11のリリースと同時に、数多くのギフトやアクティビティを楽しみながら1年の締めくくりを祝う特別なイベントを11月28日より順次開催する。

イベント期間中は、技術ツリー艦艇のプレゼント、歴史的な潜水艦 USS アーチャーフィッシュや航空母艦(空母)信濃の実装や、ホリデーシーズンを祝う特別な迷彩やコンテナのほか、テーマに合わせたイベントパスなどが楽しめる。

特別なイベントを開催

褒賞がもらえる様々なイベント

【【アップデート 13.11】ホリデーシーズンのお祝い】

12月1日9時から2025年1月1日0時にかけてゲームにログインすると、特別ギフトとして選ばれた艦艇から1隻を受け取ることができる。この特別ギフトは「北極探検」イベントの報酬となり、「北極探検」イベント中にプレイできていなかったとしても、Tier VIII技術ツリー艦艇1隻が必ず貰えるようになっている。

また、12月1日のイベント終了までに探険トークンを7,500個以上獲得した場合には、選択できるギフト艦艇が5隻のTier X 艦艇にアップグレードされる。

第二次世界大戦の象徴的な艦艇が追加

今回のアップデートの一環として、アメリカのTier X 潜水艦「アーチャーフィッシュ」と日本のTier X 空母「信濃」が艦艇リストに追加された。この2隻は、第二次世界大戦の最盛期、当時建造された最大の空母であった信濃をアーチャーフィッシュが撃沈したことで知られている。

Tier X 潜水艦「アーチャーフィッシュ」

アメリカのTier X 潜水艦「アーチャーフィッシュ」は、短距離のホーミング魚雷と高速のソナーピンガーを装備しており、広大な海上で獲物を探し出し仕留めるのに最適。また、この潜水艦は「戦闘指示(Combat Instructions)」を搭載し、すべての消耗品のリロード速度を向上させる能力を持っている。

Tier X 空母「信濃」

「信濃」は戦艦に近い機能を搭載しており、スキップ爆撃機の飛行中隊で空中戦に対応。また煙幕発生装置により、攻撃的なポジションでも隠密な戦術を取ることができる。各艦艇には艦長、迷彩、旗や、USS アーチャーフィッシュの歴史的に再現されたパッチを獲得できる一連のミッションなども用意されている。

ホリデーシーズンを祝う特別な迷彩やコンテナ、褒賞がもらえる様々なイベント実施

「北極圏の驚異」イベントでは、バトルで獲得したオーナメントで飾れるお祝いのツリーが置かれたノルディスハーフン港が登場。ツリーの装飾が華やかになると、コンテナやWorld of Warships プレミアムアカウント1日分など、さまざまな無料アイテムがアンロックされていく。ユニークなオーナメントすべてを揃えられたプレーヤーは無期限迷彩「冬の海辺」、「石炭重視」コンテナ3個、「暖炉のそばで」旗を受け取ることができる。

さらに12月中は、日替わりで様々なプレゼントを受け取ることができる、ゲーム内アドベントカレンダーも復活する。

新イベント「北極探検」

新イベント「北極探検」では、以前のアップデートで描かれた Li Wei(リー・ウェイ)とOlaf Lundgren(オラフ・ラングレン)の冒険のフィナーレを迎える。このイベントでは、Tier VIII 艦艇のアメリカ戦艦 N. Carolina(ノースカロライナ)が全プレーヤーに無料で配布されるほか、遠征を完了したプレーヤーにはTier X ドイツ戦艦 Schlieffen(シュリーフェン)が追加報酬として配布される。

12月1日から2025年1月9日までの期間は、Tier V 以上の艦艇を対象とした祝賀褒賞が復活。一連のミッションをクリアすることで獲得できるサンタの祝賀証券は「サンタギフト」や「メガサンタギフト」コンテナ、または大量のクレジットと交換することが可能で、更にコンテナからは、145隻の艦艇や、Tier IX 以上の艦艇など価値ある褒賞がたっぷり詰まった「ゴールデンギフト」コンテナを獲得するチャンスがある。

その他 新コンテンツが続々登場

今回、3週間の期間限定で挑戦できる、Li Wei(リー・ウェイ)と Olaf Lundgren(オラフ・ラングレン)をテーマにした2つの新しいイベントパス・チャプターはそれぞれ25段階のレベルで構成されており、パッチ、コンテナ、無期限迷彩などを入手できるのと合わせて、彼らの探検に関する情報も詰め込まれている。

11月28日からは、ハンブルク造船所でTier IX ヨーロッパ戦艦 Niord(ニォルド)と Tier V ヨーロッパ駆逐艦 Kalmar(カルマル)の建造が開始されるほか、新アクティビティのクラン哨戒隊、非対称戦の復活やクラン戦、闘争イベントの新シーズンなど、イベントの予定が盛りだくさんとなっている。

また、今回のアップデートでは、いくつかの不具合の修正やアップグレード、ゲーム全体のバランス調整も行なわれている。詳細情報は「World of Warships」公式サイトで確認できる。

(C)1998-2024 Wargaming.net.

※ (C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。