»Ò°é¤Æ´ü¤Î½÷À¤ÎŽ¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤âÁÇ¤¦¤É¤óŽ¤¤Ä¤é¤¤Ž£¤Ë¿Éíå¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡ÄÀ¤´Ö¤Ï¤Ê¤¼Êì¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤«
¢£¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Ï¤¸¤á¤Æ½Ð»º¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê³¥¤È¤Ê¤ê¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀäË¾¤·¤¿¡£
Æþ±¡Àè¤¬¡Ö´°Á´Êì»ÒÆ±¼¼¡×¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìë6»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤½¤Î2»þ´Ö¸å¤«¤é°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î8»þ´Ö¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±²á¹ó¤Ê¤³¤È¤«¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥«¥ï¥¤¥¤¤¬¡¢µã¤½Ð¤¹¤È¤ß¤ë¤ß¤ë´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¿´¤Ë¤·¤ï¤¬´ó¤Ã¤Æ¹Å¤¤Çß´³¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬¶¯Îõ¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
À´ï¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤±Èè¤ì¤¤Ã¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤ÈÉÝ¤¤Çß´³¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤¿¤ê¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤È¸Ä¼¼¤ËÆó¿Í¤¤ê¡£¤½¤ó¤Ê°Û¾ï¶õ´Ö¤Ç¡¢µã¤¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÁ´ÎÏ¤Ç»ä°ì¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡£
ºÇ¤â¤³¤ï¤¤¤Î¤Ï¡¢µã¤À¼¤òÊ¹¤¯¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆ°¤¡¢µÛ¤ï¤ì¤¹¤®¤ÆÈéÉæ¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ·ãÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆý¼ó¤ò¤Þ¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ö¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤ä¤ë¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡£
Ç¥ÉØ¤Î»þ¤Ï¡Ö¿ØÄË¤ÏÄË¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÃÎ¿Í¤«¤é¤â¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤â¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿½½²ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·À¸¤ó¤À¤¢¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö¿ØÄË¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤ÏÃ¯¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿²¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÂçÊÑ¡×°Ê³°¤ÎÉ½¸½¤¬²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆÍÇ¡°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Âå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤è¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¼¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤¬°ìÈÖÌµÆñ¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á¤Î¶«¤Ó
2022Ç¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡ÊÇî»Î¡Ë¥ª¥ë¥Ê¡¦¥É¡¼¥Ê¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¤Ç¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁÛ¤¦¡£¡×¤ÈÂÓÊ¸¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤ÎËÜ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á¤Î¶«¤Ó¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÈÆüËÜ¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¡É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¨¤¿¤Ê¤é¡¡¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤À¡£NHKµ¼Ô¤Îüâ¶¶ÊâÍ£¤µ¤ó¡¢NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î°ÍÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢8¿Í¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÆÉ¤á¤ë¡£
°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤Ä¹ÃË¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÄ¹½÷¤Î¤³¤È¤ò¡¢°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤º¤ËÊìÀ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÈþÊÝ¤µ¤ó¡É¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¸å¤â´õË¾¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯Éã¿Æ¤È¡¢Á´¤Æ¤òÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊì¿Æ¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡ÈµÈÀî¤µ¤ó¡É¡£
10Âå¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã²Ý¤òË¬¤ì¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Áë¸ý¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤âÁÇ¤¦¤É¤ó¡×¤Ø¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÊì¿Æ¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤äÏ³¤é¤¹¶òÃÔ¤ËÀ¤´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£
10·î¤Î½ª¤ï¤ê¡¢SNS¤ÇËÜ½ñ¤ÎËÜÊ¸¡Êp88-p89¡Ë¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡¢ËÝÌõ²È¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÂ¼°æÍý»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ôÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¨¤¿¤Ê¤é¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡¢É×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ÐºÑ¤à¤³¤È¤À¡¢¿Æ¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Íò¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷À¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢À¸ÍýÅª·ù°¤¬´Ý½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿µñÀäÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤êÉ×¤Ë¤âÍ×·ï¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Ê¬¼«¿È¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¡ÖÊì¿Æ¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ë¤âÀ¤´Ö¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£
¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô°Õ¼±¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£²¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÂÎÆâ¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ß¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½â¤Ë¡×ÌÛ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á
9¾Ï¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¸å²ù¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¤¯¤ï¤·¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤ÎÊì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
Êì¤Ï¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É»ä¤Ë´³¾Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ÎÉô²°¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¡¢ÂçË½¤ì¤·¤Æ°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëÊì¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¶«¤ÖÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡ÖÊì¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ÈËÝÌõ¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö½÷¤Î¹¬¤»¤ÏÃË¤Î¹ÃÈåÀ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹»þÂå¤ò¼ã¤¤½÷À¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Êì¡£½÷¤Ï·ëº§¤·¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤¬½÷¤Î°ìÈÖ¤Î»Å»ö¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤Ï¤½¤ì¤òÅöÁ³¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤·å³°¤ì¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ï¤ËÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ô»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½â¤ËÀ¤´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¡Õ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î»ä¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
Êì¤Î³ëÆ£¤Ï»ä¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤À¡£»ä¤Ï¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃ¯¤«Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Êì¤Î¸å²ù¤È¶ì¤·¤ß¤Î³ëÆ£¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é´öÊ¬¡¢»ä¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿¹¶·â¤Ï¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ½ñ¤Î°Õ¸þ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¡ÖÃ¯¤«¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«É½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤ÎÊì¤Î»þÂå¤Ï¡¢¡Ö¸å²ù¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÆ»¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¤´Ö¤ÏÊì¤Î¡Ö¸å²ù¡×¤Ë¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¸å²ù¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼«³Ð¤·Â¾¼Ô¤È¸ì¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¡ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¼«¿È¤Ë¤â¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2Ç¯È¾Á°¡¢»ä¤Ï¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Î½ñÉ¾Ì¡²è¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ½ñ¤¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
É½¸þ¤¤ÏÊ¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¿´Äì¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¼«Âð¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿´ÇÛ¤´¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Åö»þ¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ°é±à»ù¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÀèÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò»º¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Êì¿Æ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë½ÅÀÕ¤Î¶ì¤·¤µ
¤½¤ì¤Ç¤â½ñÉ¾¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½ÅÀÕ¡¢½Å¤¿¤¹¤®¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤«¤ò¡¢»ä¼«¿È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿11Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿¬¤Î·ê¤«¤éÅà¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µÕÎ®¤·¤Æ¤¤Æ¶²¤í¤·¤µ¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÊ¿Á³¤òÁõ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤¬Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å°µ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»Ò¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È
º£²ó¡¢¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¨¤¿¤Ê¤é¡¡¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¡Ù¤Î½ñÉ¾¤Ï¡¢Äñ¹³¤Ê¤¯°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈà¤é¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¢¼ÂºÝ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜ¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤âÌµ°Õ¼±Åª¤Ë¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢Êì¿Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤Ä¤é¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¼ã¤·¤¯¤ÏÊì¿Æ¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¸å²ù¤òµö¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤ª¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Êì¿Æ¤Î¡¢»Ò¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤»ü¤·¤àµ¤»ý¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤â¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤ä¼Ò²ñ¤âÊì¿Æ¤ò½õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
----------
ÅÄË¼ ±Ê»Ò¡Ê¤¿¤Ö¤µ¡¦¤¨¤¤¤³¡Ë
Ì¡²è²È
1978Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯Âè3²ó¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¥¬¿·¿Í¾Þ²Âºî¼õ¾Þ¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¡£Êì¤«¤é¤Î²á´³¾Ä¤ËÇº¤ß¡¢¤½¤Î³Î¼¹¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÊì¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¡ÊKADOKAWA¡¿Ãæ·Ð½ÐÈÇ¡Ë¤ò2012Ç¯¤Ë´©¹Ô¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Î¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¥ì¤ë»ä¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤·¤ó¤É¤¤Êì¤«¤éÆ¨¤²¤ë!!¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÌ¡²è²È ÅÄË¼ ±Ê»Ò¡Ë