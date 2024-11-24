ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥®¥ã¥ëÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤òà°ì³åá¡Öº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤Î²òÀâ¤¬Á´ÉôÅª¤ò¼Í¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£´Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Ö£å£ç£ç¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö£å£ç£çÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ£²£°£²£´¡×¤Ë¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¡Ö¡Ø£å£ç£çÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡ÙÈ¯É½¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È°ì³å¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±°Ì¤Î¡Ö¤½¤ì¥¬¡¼¥Á¥ã¡¼¡©¡×¤¬¡Ö¡Ø¤½¤ì¥¬¥Á¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬ºî¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ²òÀâ¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´ÉôÅª¤ò¼Í¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤¢¡¢¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤È¤¤£¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¿¤«¡Ø¥é¥ó¥¥ó¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êº¤¤Ã¤¿´é¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤»¤»¤é¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡Ö£³°Ì¤Î¡Ø¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤Ï¤è¤¯»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¤Í¤¨¡£Âçºå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ìÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¢Î©¤Ä¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤È·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£