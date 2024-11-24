Ìîµå°úÂà¤Î·ÄÂçÀ¶¸¶Jr.¤Ë¿·¤¿¤ÊÁèÃ¥Àï¤«¡¡¿ÊÏ©ÀèºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡Ö°ìÈÌ½¢¿¦¡×¡¡¡¡
¡¡·ÄÂç¡¦À¶¸¶Àµ¸ãÆâÌî¼ê¤¬Ìîµå°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤ÏÀ¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥íÌîµåÎòÂå5°Ì¤Î525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Éã¡¦ÏÂÇî»á¡Ê57¡Ë¡£ËÙ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï22Æü¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¡¢¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë³ÍÆÀ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ê¤É¤ËÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå·Ð¸³¤Ê¤·¤â·ÄÂç¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÄ¾Á°¤Ë¤Ï2µåÃÄ¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢¿¦³èÆ°¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ÄÂç¤Ë1Ç¯Î±Ç¯¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡ÖÎ¾¿Æ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌîµå¤ËÉüµ¢¡£·ÄÂç¡¦ËÙ°æ´ÆÆÄ¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÅØÎÏ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ4ÈÖ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤È»×¤¨¤ëÄ©Àï¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Â¹ÔÎÏ¡¢¾Ð´éµ±¤¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤À³Ê¤Ê¤É¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ï³¤ì¸å¤Ïº£µ¨¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ê¤É¤äÆÈÎ©µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¬¡¢½¢¿¦ÀïÀþ¤Ç¤â¡ÖÁèÃ¥Àï¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¤½¤¦¤À¡£