元ASTRO ラキ、ソロデビュー1周年記念！ファンソング「On My Mind」MV公開

元ASTROのラキが、ソロデビュー1周年を記念してファンにラブレターを送った。彼は本日(22日)正午、各音楽配信サイトを通じてソロデビュー1周年記念シングル「On My Mind」をリリースした。同曲は、ミディアムシティポップジャンルのダンスナンバーだ。レトロなドラムビートとエレクトリックピアノ(EP、Electric Piano)のサウンドにリズミカルなボーカルが加わり、ファンに対する感謝の気持ちが込められた。

ラキが作詞・作曲に参加した同曲のサビには、一緒に歌えるメロディーと「HAMO in my mind、on my mind」という歌詞が盛り込まれている。HAMO(ハモ、ラキのファン)に対する彼の真心を垣間見ることができる。ソロデビュー1周年を記念してファンソング「On My Mind」を準備した彼は、活動中の毎瞬間、心の片隅にいるファンを思い出しながら制作したと明かした。彼は同シングルの発売と同時に、ミュージックビデオも公開し、永遠に共に過ごしたいという真心を伝えた。