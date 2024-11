BLACKPINK ロゼ、2番目の先行公開曲「number one girl」MV公開！ブルーノ・マーズと再びコラボ

BLACKPINKのロゼが、新曲「number one girl」をリリースした。所属事務所のTHE BLACK LABELは本日(22日)、公式YouTubeチャンネルを通じて、ロゼのニューシングル「number one girl」の音源とミュージックビデオを公開した。「number one girl」は「APT.」と同じく、12月6日に発売されるロゼの1stフルアルバム「rosie」に収録される。「rosie」は計12曲で構成されており、彼女は今回のアルバムで全曲の作詞、作曲に参加し、様々なジャンルを包括する彼女ならではの音楽世界を見せる予定だ。

特に、新曲「number one girl」はロゼがファンのことを考えながら書いた楽曲で、実際の経験を込めて表現しただけに、素直な彼女のストーリーが盛り込まれている。それだけではなく、1番目の先行公開シングル「APT.」のデュエットで息を合わせたポップスターのブルーノ・マーズが「number one girl」のプロデューサーとして参加し、より豊かな音楽が誕生した。公開されたミュージックビデオには高まる感情を淡々と吐き出すロゼの姿が盛り込まれており、目を引く。「number one girl」の温かい雰囲気と似合う映像美を通じて、これまで見られなかったロゼのユニークな面々を垣間見ることができる。10月にリリースされたブルーノ・マーズとのコラボ曲「APT.」は、世界的なブームを引き起こしながら記録更新を続けている。ロゼとブルーノ・マーズは本日(22日)、京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」にパフォーマーとして出演し、世界で初めて「APT.」のステージを披露する予定だ。