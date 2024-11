ENHYPEN、本日「No Doubt」「XO（Only If You Say Yes）」日本語バージョンを同時リリース！

ENHYPENの「No Doubt」と「XO(Only If You Say Yes)」の日本語バージョンが収録されるデジタルシングル「ROMANCE : UNTOLD -daydream-(JAPAN Edition)」が、本日(19日)0時より各音楽配信サービスでリリースされた。11月11日にリリースされた2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」のタイトル曲「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできない恋人だが、僕たちの変わらない愛を確信するようになるストーリーを描いた楽曲で、ズボンの後ろポケットを活用したポイントダンスが話題を呼んでいる。

「No Doubt(Japanese Ver.)」は、数々のENHYPENの日本語楽曲を手掛けているbarboraが、オリジナル楽曲のイメージをそのままに日本語の歌詞に導いた。韓国アルバムのリリースと同時に日本語バージョンもリリースされるのは初となる。また、今年7月にリリースされ、初動ダブルミリオンセラーを打ち出した2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許すなら何でもしてあげたい少年の心を表現した曲だ。「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」は「No Doubt(Japanese Ver.)」と同じくbarboraが手掛け、「車も家も欲しい?」「君の夢 叶うように」などの日本語の歌詞を通して、甘いセレナーデを完成させた。ENHYPENが日本語楽曲をリリースするのは、2023年9月リリースの日本3rdシングル「結 -YOU-」以来、約1年2ヶ月ぶりとなる。これらの楽曲を通して“いつも一緒にいることはできない”日本にいるファンへの愛情を感じ取ることができる。先立ってリリースされた2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」は、発売初週の1週間(集計期間11月11日〜17日)で計140万6,926枚売れ、歴代K-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量の新記録を打ち立てた。リパッケージアルバムでミリオンセラーを達成したK-POPアーティストは、ENHYPENを含めてたった2グループのみで、とても意味深い成果を上げている。日本では本日、発売日を迎える。さらに、明日(20日)には、「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN」のBlu-ray & DVD(全3形態)もリリースされる。DISC1には、K-POPボーイズグループ史上デビューから最速で実現させた初めての東京ドーム公演となる「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN」から、2日目(2023年9月14日(木))の公演を収録。そしてDISC2には、東京ドームの大きなステージに挑むメンバーたちのリアルな姿が感じられる見応え充分なメイキング映像が収められており、合計収録時間は約263分に及ぶ。各形態ごとにセレクトされたライブ写真や、豪華な構成品も必見。現在、3回目のワールドツアーの日本公演でありK-POPボーイズグループでデビューから最速での3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR‘WALK THE LINE' IN JAPAN」を開催中のENHYPEN。彼らは、福岡・みずほPayPayドーム福岡(12月28日・29日)、大阪・京セラドーム大阪(1月25日・26日)を巡り、日本でもグローバル旋風を続けていく。

