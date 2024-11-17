¡ÚPHOTO¡ÛNCT WISH¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì
17Æü¸á¸å¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×2ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢NCT WISH¤¬¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
KGMA¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿K-POP¤È¥È¥í¥Ã¥È¡Ê´Ú¹ñ¤Î±é²Î¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥½¥í¤Ê¤ÉÂç½°²»³Ú¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿²Î¼ê¤È²»³Ú¤òÁªÄê¤·¤Æ¼ø¾Þ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦º×Åµ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦NCT WISH¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ
¡¦NewJeans¤«¤éIVE¡¢NCT DREAM¤Þ¤Ç¡ª¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀ¸ÊüÁ÷
KGMA¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿K-POP¤È¥È¥í¥Ã¥È¡Ê´Ú¹ñ¤Î±é²Î¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥½¥í¤Ê¤ÉÂç½°²»³Ú¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿²Î¼ê¤È²»³Ú¤òÁªÄê¤·¤Æ¼ø¾Þ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦º×Åµ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦NCT WISH¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤Ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ
¡¦NewJeans¤«¤éIVE¡¢NCT DREAM¤Þ¤Ç¡ª¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀ¸ÊüÁ÷