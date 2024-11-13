ÆüËÜ¤Î²Û»Ò¤ÇÃçÎÉ¤·¡ª¡©GK»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FW¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë
Ä¹Ã«ÀîÍ£¡¢À¶¿åÍü¼Ó¡¢Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢»³²¼°ÉÌé²Ã¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£
2022Ç¯¤«¤é½êÂ°¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿»³²¼¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤¬¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¤µ¤ó¤«¤éÌã¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¥ç¥³·Ï¤Î¤â¤Î¤äÊÆ²Û¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È³¤³°Áª¼ê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬ºÇ¶¯¡ª¡ÖÆüËÜºÇ¶¯½÷»Ò11¿Í¡×¤ÎÇ½ÎÏ
¤½¤Î»³²¼¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤äÆ£Ìî¤È¤È¤â¤Ë12Æü¤ÎCL¥Ï¥ó¥Þ¥Ó¡¼Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¡Ø90min¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¸åÈ¾28Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÁË»ß¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ»³²¼¤Ë8ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥±¥ê¡¼¤ÏÆ£Ìî¤È¤Î¸òÂå¤Ç¸åÈ¾36Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡Ë¡£