Îò»Ë¾å¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ÏËÜÅö¤Ë°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È33¿Í¤ÎÉ½¤ÈÎ¢
¡¡»þ¤Ë¡Ö»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Îò»Ë¾å¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¿Þ´Õ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤äµ»½Ñ¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎÑÍý¤òÌµ»ë¤·¶¸µ¤¤ò½É¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×33¿Í¤Î¿¿¼Â¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤²Ê³Ø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶µ²Ê½ñ¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤µ¤¨¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò4¤Ä¤Î¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂè1¾Ï¡Ö¶¸µ¤¤ò½É¤·¤¿²Ê³Ø¼Ô¡×¤ÎÃæ¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°²Ê°å¤Ç²òË¶³Ø¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¤À¡£»ùÆ¸Ê¸³Ø½ñ¡Ø¥É¥ê¥È¥ëÀèÀ¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶¸µ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡1748Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¶È°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·»¤Î½õ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï°åÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÂÎ²òË¶¤Î·±Îý¤ò½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£³°²Ê°å¤¿¤Á¤Ï¤³¤¾¤Ã¤Æ²òË¶ÍÑ¤Î°äÂÎ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«¤é¤â²òË¶¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢°äÂÎ¤ÎÄ´Ã£¤ò¤è¤ê±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤·¤¿¡£¥×¥í¤ÎÊèÅ¥ËÀ¤ËÃíÊ¸¤ò¤À¤·¡¢°äÂÎ¤òÂÞµÍ¤á¤Ë¤·¤ÆÇ¼Æþ¤µ¤»¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡£
¤ä¤¬¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊèÅ¥ËÀ¤È·ëÂ÷¤·¤Æ°äÂÎ¤òÀÚ¤ê¹ï¤àÃË¡¢¡ØÀÚ¤êÎö¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î±½¤¬¤«¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¿¼Ìë¤ÎÊè¾ì¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢ËäÁò¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´½¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¡£°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°äÂÎÄ´Ã£¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯²òË¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Û¾ï¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¿´¤«¤é°å³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡²òË¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢°äÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¡¢±Ù³Ú¤·¤¿É½¾ð¤Ç°äÂÎ¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÆóÌÌÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÄµÔÀ¤ËÉÔ°Â¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î¶¸´î¤Ë¾¯¤·¤Î¹âÍÈ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£Î¾Êý¤Î´¶³Ð¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¦ÆÈÆÃ¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¿Þ´Õ¡Ù¤òÆÉ¤à¾å¤Ç¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿°Å¤¤¶¸µ¤¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÖ²÷¤Ê¤Û¤É¤Ë¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¦ÆîÊý·§Æï¤À¡£Åö»þ¤Î¡ÖÂç³ØÍ½È÷Ìç¡×¡Ê¸½¡¦ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô¡Ë¤òÍîÂè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆîÊý¤Ï¡¢1886Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¡£¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¶Ø¼ò¤À¤Ã¤¿½É¼ËÆâ¤ÇÍ§Ã£¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤ÇÅ¥¿ì¤·¡¢Íç¤ÇÏ²¼¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹»Ä¹¤Ë¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î°û¼ò»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ï1Ç¯¤Û¤É¤ÇÂà³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÆîÊý¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤ÏÆÈÎ©ÀïÁè¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏËÜ¤È¥Ô¥¹¥È¥ë°ìÄò¤ò¤¿¤º¤µ¤¨¡¢Æ°¿¢Êª¤ÎºÎ½¸¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£¿·¼ï¤ÎÃÏ°á¿¢Êª¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»þÂå¤«¤é¤Ï¡¢²Ê³Ø»ï¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¡£Æ±»ï¤Ë¤Ï51ÊÔ¤ÎÏÀ¹Í¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÃø¼Ô¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÎòÂåºÇ¹âËÜ¿ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¡£Âç±ÑÇîÊª´Û¤Î¿Þ½ñ´ÛÆâ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿ÆîÊý¤Ï¡¢¾×Æ°Åª¤ËÈà¤ò²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡¢Âç±ÑÇîÊª´Û¤Î¿Þ½ñ´ÛÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÇîÊª´Û¤«¤éÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿·§Æï¤Ï¡¢1¤«·î¸å¤ËÉüµ¢¤ò¤æ¤ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò·Ù´±¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢±Êµ×ÄÉÊü¤È¤Ê¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢¤Þ¤¿¤âÆîÊý¤Ï»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÏÂ²Î»³¸©¼çºÅ¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë¿ì¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍðÆþ¤·¡¢Ìò¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶ÝÎà¤ÎÉ¸ËÜÆþ¤ê¤ÎÂÞ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£·ë¶É¡¢¡Ö²ÈÂð¿¯Æþºá¡×¤Ç18Æü´Ö¤ÎÅê¹ö½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆîÊý¤À¡£Èà¤Ï¹öÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¥â¥Ë¥Á¥¹¡¦¥Õ¥¹¥«¡×¤È¤¤¤¦Ç´¶Ý¤Î¸¶·ÁÂÎ¤òÈ¯¸«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ö¼Ë¤ÎÄí¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤¿Áð¤Î¼Â¤¬É¡±ìÁð¤ÎÂåÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁð¤ò½¸¤á¤ÆµÊ±ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ë²÷¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò´Ó¤¤¤¿ÆîÊý¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Àï¸å¤Ë±Ó¤ó¤À¡Ö±«¤Ë¤±¤Õ¤ë¿ÀÅç¤ò¸«¤Æ µª°Ë¤Î¹ñ¤ÎÀ¸¤ß¤·ÆîÊý·§Æï¤ò»×¤Õ¡×¤È¤¤¤¦²Î¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£Å·¹Ä¤Î²Î¤ËÌ±´Ö¿Í¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î»Ä¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î°ÎÂç¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿È¯ÁÛ¤ä¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¿¨¤ì¡¢²Ê³Ø¤ÎÎò»Ë¤Ë°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤ò¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£