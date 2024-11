ATEEZ、タイトル曲「Ice On My Teeth」MV予告映像を公開…ノワール映画のようなシーンに注目

ATEEZが、タイトル曲「Ice On My Teeth」のミュージックビデオの予告映像を公開した。本日(13日)、ATEEZは公式YouTubeチャンネルを通じて、11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」のタイトル曲「Ice On My Teeth」のミュージックビデオの予告映像を公開した。予告映像は、山と噴水の間に位置する不思議な邸宅のシーンから始まる。様々な人や物がその中に吸い込まれていき、視線を奪う。その後、メンバーたちは燃え上がる火と共に意味深な笑顔を見せたり、邸宅の前に集まってカメラを見つめるなど、ノワール映画を連想させるシーンが、見る人々の興味を刺激した。

特に、透視効果の演出が今回の予告映像にも適用され、ファンの好奇心を高めた。アルバムごとに感覚的な映像美と演出で人々の喜びを最大化させてきたATEEZであるだけに、ミュージックビデオ本編に対する関心も高まっている。ATEEZは、1日からトラックリストのポスターを皮切りに、アルバムのフォト、プレビュー、ポスターなど多彩な予告コンテンツを連日公開し、カムバックの熱気を高めている。彼らがこれから輝く瞬間を盛り込んだ「GOLDEN HOUR」の2番目の物語である11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」は、R&B、ヒップホップ、EDM、POPなど多様なジャンルで構成された計6トラックで、リスナーたちに多彩な魅力を与える見通しだ。最近、彼らは新曲の音源プレビューを公開し、完曲に対する期待を高めた。彼らのアイデンティティが楽しめる楽曲で、再びK-POPに足跡を残すという抱負が感じられる。ATEEZは、15日午後2時、11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」を発売する。