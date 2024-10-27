すとぷり、初のベストアルバムリリースを発表 デビュー曲「Strawberry Prince Forever」から最新曲まで約80曲を収録
すとぷりが初のベストアルバム『すとぷり BEST ALBUM 『Strawberry Prince Forever』』を2025年1月8日（水）に発売することがわかった。
すとぷり （C）STPR Inc.
ベストアルバムには、すとぷり初のオリジナル楽曲でデビュー曲でもある「Strawberry Prince Forever」から最新曲まで、約80曲を収録。すとふぁみ限定盤、初回限定盤には、60分を超える限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』が特典として収められる。
通常盤 （C）STPR Inc.
初回限定盤 （C）STPR Inc.
FC盤 （C）STPR Inc.
限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』より （C）STPR Inc.
限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』より （C）STPR Inc.
限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』より （C）STPR Inc.
限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』より （C）STPR Inc.
限定映像作品フィルムライブ『Strawberry Prince Dreaming Parade』より （C）STPR Inc.
また、「すとぷり推し曲投票」が11月3日（日）23時59分まで受付中。投票結果は、後日しているすとぷり公式生放送（YouTube配信予定）で発表されるとのこと。
（C）STPR Inc.
そのほか、ベスト盤発売を記念した握手会の実施も決定している。詳細は、すとぷりの公式サイトを確認しよう。