[10.20 J3第33節](ウエスタ)

※13:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 21 稲葉亜我志

DF 13 小暮大器

DF 24 山内舟征

DF 25 大和優槻

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

MF 20 下上昇大

MF 30 安達秀都

MF 46 中村充孝

FW 7 深堀隼平

FW 39 河辺駿太郎

控え

GK 1 大久保択生

DF 18 宮市剛

DF 22 西大伍

MF 10 オタボー・ケネス

MF 14 松原亘紀

FW 19 佐藤未勇

FW 45 水野颯太

監督

星川敬

[FC岐阜]

先発

GK 50 後藤大輝

DF 4 甲斐健太郎

DF 29 野澤陸

DF 39 遠藤元一

MF 6 北龍磨

MF 16 西谷亮

MF 19 松本歩夢

MF 22 文仁柱

MF 23 萩野滉大

MF 27 横山智也

FW 11 藤岡浩介

控え

GK 41 中山開帆

DF 37 寺阪尚悟

MF 8 荒木大吾

MF 40 川上竜

FW 7 河波櫻士

FW 24 粟飯原尚平

FW 47 長井結矢

監督

天野賢一