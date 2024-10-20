岩手vs岐阜 スタメン発表
[10.20 J3第33節](ウエスタ)
※13:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 13 小暮大器
DF 24 山内舟征
DF 25 大和優槻
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 20 下上昇大
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
FW 7 深堀隼平
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
MF 10 オタボー・ケネス
MF 14 松原亘紀
FW 19 佐藤未勇
FW 45 水野颯太
監督
星川敬
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 29 野澤陸
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
MF 27 横山智也
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 37 寺阪尚悟
MF 8 荒木大吾
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 24 粟飯原尚平
FW 47 長井結矢
監督
天野賢一
※13:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 21 稲葉亜我志
DF 13 小暮大器
DF 24 山内舟征
DF 25 大和優槻
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
MF 20 下上昇大
MF 30 安達秀都
MF 46 中村充孝
FW 7 深堀隼平
FW 39 河辺駿太郎
控え
GK 1 大久保択生
DF 18 宮市剛
DF 22 西大伍
MF 10 オタボー・ケネス
FW 19 佐藤未勇
FW 45 水野颯太
監督
星川敬
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 29 野澤陸
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 23 萩野滉大
MF 27 横山智也
FW 11 藤岡浩介
控え
GK 41 中山開帆
DF 37 寺阪尚悟
MF 8 荒木大吾
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 24 粟飯原尚平
FW 47 長井結矢
監督
天野賢一