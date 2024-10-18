フランス遠征を行うU-15日本代表発表!背番号10は小笠原満男氏の長男・小笠原央
日本サッカー協会(JFA)は18日、フランス遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。29日に初戦を迎えるバル・ド・マルヌトーナメント2024に出場。イタリア、フランス、スイスと対戦する。
背番号10は、元日本代表MF小笠原満男氏の長男であるMF小笠原央がつける。また中体連から神村学園中のFW小園晟之朗を選出。街クラブからDF児山雅稀(FCフレスカ神戸)、MF伊藤優(三菱養和SC巣鴨ジュニアユース)も選ばれている。
▽GK
12 大下幸誠(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
1 川中碧音(セレッソ大阪西U-15)
▽DF
2 エゼモクェチメヅェ海(セレッソ大阪西U-15)
3 倉橋幸暉(鹿島アントラーズジュニアユース)
5 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)
15 草野陸(横浜F・マリノスジュニアユース)
4 相馬陸人(FC東京U-15むさし)
13 橋本凜来(FC東京U-15むさし)
16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)
▽MF
19 伊藤優(三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース)
8 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)
7 和田武士(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
11 北原槙(FC東京U-15むさし)
6 小枝朔太郎(ジュビロ磐田U-15)
18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)
14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)
▽FW
10 小笠原央(鹿島アントラーズジュニアユース)
20 今村涼弥(横浜F・マリノスジュニアユース)
9 高木瑛人(鹿島アントラーズジュニアユース)
17 小園晟之朗(神村学園中)
背番号10は、元日本代表MF小笠原満男氏の長男であるMF小笠原央がつける。また中体連から神村学園中のFW小園晟之朗を選出。街クラブからDF児山雅稀(FCフレスカ神戸)、MF伊藤優(三菱養和SC巣鴨ジュニアユース)も選ばれている。
12 大下幸誠(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)
1 川中碧音(セレッソ大阪西U-15)
▽DF
2 エゼモクェチメヅェ海(セレッソ大阪西U-15)
3 倉橋幸暉(鹿島アントラーズジュニアユース)
5 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)
15 草野陸(横浜F・マリノスジュニアユース)
4 相馬陸人(FC東京U-15むさし)
13 橋本凜来(FC東京U-15むさし)
16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)
▽MF
19 伊藤優(三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース)
8 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)
7 和田武士(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)
11 北原槙(FC東京U-15むさし)
6 小枝朔太郎(ジュビロ磐田U-15)
18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)
14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)
▽FW
10 小笠原央(鹿島アントラーズジュニアユース)
20 今村涼弥(横浜F・マリノスジュニアユース)
9 高木瑛人(鹿島アントラーズジュニアユース)
17 小園晟之朗(神村学園中)