　日本サッカー協会(JFA)は18日、フランス遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。29日に初戦を迎えるバル・ド・マルヌトーナメント2024に出場。イタリア、フランス、スイスと対戦する。

　背番号10は、元日本代表MF小笠原満男氏の長男であるMF小笠原央がつける。また中体連から神村学園中のFW小園晟之朗を選出。街クラブからDF児山雅稀(FCフレスカ神戸)、MF伊藤優(三菱養和SC巣鴨ジュニアユース)も選ばれている。

▽GK

12 大下幸誠(鹿島アントラーズつくばジュニアユース)

1 川中碧音(セレッソ大阪西U-15)

▽DF

2 エゼモクェチメヅェ海(セレッソ大阪西U-15)

3 倉橋幸暉(鹿島アントラーズジュニアユース)

5 西野陽向(ジュビロ磐田U-15)

15 草野陸(横浜F・マリノスジュニアユース)

4 相馬陸人(FC東京U-15むさし)

13 橋本凜来(FC東京U-15むさし)

16 児山雅稀(フットボールクラブフレスカ神戸)

▽MF

19 伊藤優(三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース)

8 里見汰福(ヴィッセル神戸U-15)

7 和田武士(浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)

11 北原槙(FC東京U-15むさし)

6 小枝朔太郎(ジュビロ磐田U-15)

18 井内庸介(名古屋グランパスU-15)

14 松永翔(横浜F・マリノスジュニアユース)

▽FW

10 小笠原央(鹿島アントラーズジュニアユース)

20 今村涼弥(横浜F・マリノスジュニアユース)

9 高木瑛人(鹿島アントラーズジュニアユース)

17 小園晟之朗(神村学園中)