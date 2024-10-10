À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡Ê76¡Ë¡¡ÌÜ·â¤·¤¿¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤«¤é¤Î²óÉü»Ñ¡ª2Ç¯È¾¤Ö¤ê²ñ¸«½ÐÀÊ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤ÏÏ¢¥É¥é½Ð±é¤â
10·î¾å½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¡£¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡Ê76¡Ë¡£»Å»ö¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
11·î¤Ç´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾ÅÄ¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÌäÂê¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤¬12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢8·î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹ÂåÍý¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢VTR¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¾ÅÄ¤Ï¡Ç01Ç¯¡¢¼ó¤Î¹ü¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤¬µ¯¤³¤ëðôÄÇ¾ÉÀÀÔ¿ñ¾É¤òØí´µ¡£¡Ç03Ç¯¤Ë¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¡£
¡Ç16Ç¯¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÅ¾Íî¤·¤ÆðôÄÇ°¡Ã¦±±¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃÀ¤Î¤¦±ê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ç¤Ï¡Ç21Ç¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤Î²È¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÌò¡¢¡Ç22Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Ç¤âºÂ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£»£±ÆÃæ¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ç19Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤Ê¤êÂÎÄ´¤Ï°¤¤¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ç21Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÀ¾ÅÄ¤¬¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç22Ç¯2·î¡£½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤À¾ÅÄ¤Ï¾ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¤½¤·¤Æ10·î8Æü¡¢À¾ÅÄ¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤¹¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¼Ö¤¤¤¹¤ä¾ó¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢»þÃ»¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼å¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ç¤âÅÐÃÅÄ¾Á°¤Þ¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤¤¤¹¤À¤ÈÁÛÄê¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±£¤¹ÊýË¡¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
Â¹ø¤Î¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡²óºî¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍèÇ¯1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´¤ÎÌäÂê¤«¤é±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¾ÅÄ¤¬ÉÔ¶þ¤ÎÇÐÍ¥º²¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4ºÐÇ¯²¼¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë±ü¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤â¶¯¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À¾ÅÄ¤ÎºÊ¤ÏÇÐÍ¥¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ç71Ç¯¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ±ü¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Æ±À³¤òµ¡¤Ë±ü¤µ¤ó¤Ï·àÃÄ¤òÂàÃÄ¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¤ÏµÊÃãÅ¹¤ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤â¸À¤¦¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤ÏÀ¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¿Íµ¤¾¦Çä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤¬À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ÈºÇÂç¤ÎÎÉÌô¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
À¾ÅÄ¤â¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²óÉü¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÁÆ¬¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ï¾ó¤â¼Ö¤¤¤¹¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Æ²ð½õ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡ÖÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±éÍ½Äê¤Î1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ç±é¤¬ÅâÂô¼÷ÌÀ¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡¢¶¦±é¤Ë¤ÏÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î2¿Í¤È¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼ Season2¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·à¾ìÈÇ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¸æ½ê¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤è¤µ¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Â³¤¯Èë·í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç19Ç¯¤ËÀ¾ÅÄ¤¬¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ°úÂà¤¬Óñ¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢ºÊ¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ç¿Í¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤¤Ã¤È¸½Ìò¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÎÀ¾ÅÄ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Õ¡Ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡×¡Ç17Ç¯3·î31Æü¡Ë
ºÊ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¡ª¡×¡£¤³¤ì¤ÏÀ¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¸ÀÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤¤¤¹¤«¤é¤Î²óÉü¤òÆ³¤¤¤¿°¦¤ÎÊÜ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£