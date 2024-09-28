[9.28 J2第33節](白波スタ)

※18:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 5 井林章

DF 6 渡邉英祐

DF 14 野嶽寛也

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

MF 21 田中渉

FW 34 鈴木翔大

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

MF 15 井堀二昭

MF 17 星広太

MF 27 山口卓己

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

FW 46 武星弥

監督

浅野哲也

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 25 富居大樹

DF 3 大崎航詩

DF 5 楠本卓海

DF 88 長井一真

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 11 草野侑己

MF 17 長澤シヴァタファリ

MF 23 甲田英將

MF 47 櫻井辰徳

FW 22 久保征一郎

控え

GK 21 松原修平

DF 4 山田奈央

DF 19 村田航一

MF 24 山崎希一

MF 38 齋藤俊輔

MF 96 黒川淳史

FW 99 中島大嘉

監督

森直樹