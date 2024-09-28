鹿児島vs水戸 スタメン発表
[9.28 J2第33節](白波スタ)
※18:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
MF 15 井堀二昭
MF 17 星広太
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 25 富居大樹
DF 3 大崎航詩
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 22 久保征一郎
控え
GK 21 松原修平
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
MF 24 山崎希一
MF 38 齋藤俊輔
MF 96 黒川淳史
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
※18:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
MF 15 井堀二昭
MF 17 星広太
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 25 富居大樹
DF 3 大崎航詩
DF 5 楠本卓海
DF 88 長井一真
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
FW 22 久保征一郎
控え
GK 21 松原修平
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
MF 24 山崎希一
MF 38 齋藤俊輔
MF 96 黒川淳史
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹