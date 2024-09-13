¡Ö½÷À¤ò¸Æ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¡×¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ë¡Ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÀ¼Í¥¤¬¤ª¤Ó¤¨¤ë¡È½÷À´Ø·¸¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É
¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Î¤ÓÂÀ!¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ³ØÀ¸¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡×¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼Úå¡¢14ºÐ¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð
¡¡Ëè½µÅÚÍË¤ÎÍ¼Êý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¶Á¤¯¥É¥¹¤Î¤¤¤¤¿À¼¡£¤³¤ÎÀ¼¤Î»ý¤Á¼ç¤³¤½¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ19Ç¯¤ÎÀ¼Í¥¡¢ÌÚÂ¼Úå¤À¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ï2005Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤ò°ì¿·¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Åö»þ14ºÐ¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¸«»ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤ò¼Í»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈËÜ¿Í¤ÏµÇ°¼õ¸³¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤ÄÌÚÂ¼¤Ï¡¢6ºÐ¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ö7ºÐ¤ÇÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÎý½¬¤â¤«¤Í¤Æ¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ»ùÆ¸·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£»ÒÌò»þÂå¤Ï¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢Æ±µéÀ¸¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡×
À¼Í¥°Ê³°¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡È¥¥à¥¹¥Ð¡É
¡¡Ä¹¤¤·ÝÎò¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÈ´Å§¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡Ù(TBS·Ï)¤Ç¤â½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯7·î´ü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï½é¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¼Í¥°Ê³°¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤ÎÌò¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò2022Ç¯¤Ë»¨»ï¡Øan¡¦an¡Ù¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼«Ê¬¤Ï¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¸åÀ¤¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¡ÈºîÉÊ¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÆü¡¹
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¡È¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Æ±µéÀ¸¤¬·Ð¸³¤¹¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¡È½÷À´Ø·¸¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¢¥Ë¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£¤Ç¤â´Å¤¤Í¶ÏÇ¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÅÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¤àÃËÀ¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯Åß¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ò¤È¤ê¤ÇÅ¹¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢ÌÌÇò¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤±¤ì¤ÐËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤ò¸Æ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÀ¼Í¥20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯¤â¡¢¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£