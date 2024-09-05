ÆüËÜÂåÉ½22ºÐGK¤ò°ËÀä»¿¡ÖÀî¸ý¤äÀîÅç¤è¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅª¤À¡×¡Ä17²¯±ß°ÜÀÒ¤ÇÌöÆ°¡ÖÊÐ¸«Ê¤¤·¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ë½¸¤Þ¤ë¹âÉ¾²Á¡¢ÆÃ°ÛÇ½ÎÏ¤òÀä»¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ïº£µ¨¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿ÍGK¤ËÂÐ¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÊÐ¸«¤òÊ¤¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤ÏºòÇ¯²Æ¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¥Ñ¥ë¥Þ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¹þ¤ßÁí³Û1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè3Àá¥Ê¥Ý¥êÀï¡Ê1-2¡Ë¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡ÖIl Foglio¡×¤Ï¡Ö22ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²á¿®¤·¤Æ¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤ÎÂà¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎGK¤ËÂÐ¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÊÐ¸«¤¬¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò·ü¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÀî¸ýÇ½³è¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥Î¥¢¥·¥§¥é¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ç3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ëÈà¤òÀË¤·¤à¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀîÅç±Ê»Ì¤Ï13Ç¯´Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¡¼¥Ö¤È¾×·âÅª¤Ê¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤ÎGK¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿ÍGK¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ê¥»¡¼¥Ö¤ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤Ï¡ÖÈà¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àî¸ý¤äÀîÅç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍGK¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë