¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×12·î¤«¤éÃÍ¾å¤²¡¡¸¶ÎÁÊÆ¤Ê¤É¹âÆ¤Ç
¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¤Ï2Æü¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤Î¼ó°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×Á´¾¦ÉÊ¤ò12·î2Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤éÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ò11¡Á14¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¡£Æ±ÉÊ¤Ë100¡ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ñ»º¸¶ÎÁÊÆ¤ÎµÞ·ã¤Ê²Á³Ê¹âÆ¤ä»ñºàÈñ¡¦¿Í·ïÈñ¡¦ÊªÎ®Èñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤À¤±¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¤â¡¢»ñºà¤äÊªÎ®¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¾å¾º¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Á³Ê²þÄê¡£¤³¤ì¤é¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¤Ï¸¶ÎÁÊÆ¤Î¹âÆ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºÆÅÙ¤Î²þÄê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÅìÍÎ¿å»º¤â¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11·î1Æü¤«¤é¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤â»þ´ü¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÄÉ¿ï¤ÎÆ°¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£