¡ÖÂ¾¼Ô¤òÉî¿«¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Number_i¤ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÈæ³Ó¤¤¤¸¤ê¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖNumber_i¡×¤È´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIIZE¡×¡¢Ãæ¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWayV¡×¤¬8·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØNHK MUSIC EXPO2024¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤3¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¥á¥É¥ì¡¼¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤Î¡ÖBON¡×¤òRIIZE¡¢WayV¤¬»²²Ã¤·¤Æ3¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍÙ¤ë¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤ÈRIIZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤ÀNumber_i¤ÈRIIZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¡Ô¤Ì¤ó¤Ù¤ê¤Èriize¤Î¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤À¤íwww¡Õ¡Ô¤Ì¤ó¤Ù¤ê¸ø³«½è·º¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¤½¤Î¿ÈÄ¹º¹¤òÈæ³Ó¤·¡¢Number_i¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
RIIZE¤Ï³Î¤«¤Ë¹â¿ÈÄ¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£1ÈÖÂç¤¤¤¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ê22¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï186cm¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â180cm¶á¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê27¡Ë¤Ï171cm¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê26¡Ë¤Ï175cm¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê28¡Ë¤¬167cm¤È¡¢RIIZE¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾®ÊÁ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖNumber_i¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¤òRIIZE¤ÈWayV¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ùÌ£¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
RIIZE¤ÎÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤³¤òNumber_i¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÙèÙé¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Î¾¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈÈæ³Ó¤¤¤¸¤ê¡É¤ËÂÐ¤·ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤äÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔRIIZE¤Ï´Ú¹ñ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Ç¤«¤¤¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔRIIZE¤ÈNumber_iÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤É¤¦¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ë¥ª¥¿¥¯¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ÉÂ¾¼Ô¤òÉî¿«¤·¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡£RIIZE¤òÃ¡¤ËÀ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Ê¤è¡Õ
¡Ô¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï¤Ì¤ó¤Ù¤ê¥ò¥¿¥¯¤¬RIIZE¤òÂô»³Ë«¤á¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎ¾¼Ô¤È¤âÊÒÊý¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÊÒÊý¤òìÊ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡Ô¿ÈÄ¹¤¬RIIZE¤è¤êÄã¤¤¤³¤È¤¬¸ø³«½è·º¤Ë¤Ê¤ë¡©¤½¤ì·¯¤¿¤Á¹â¿ÈÄ¹Âç¹¥¥¥Ã¥º¤¬¾¡¼ê¤Ë¸ø³«½è·º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡£¾Ð¡¡»äÀ¸³è¤ÇÍÆ»Ñ¤Î¤³¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é·ãÅÜ¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤ä¤é´é¤ä¤é¤Ë¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Í¡£¾Ð¡Õ
RIIZE¤¬Number_i¤Î³Ú¶Ê¡ØBON¡Ù¤òÍÙ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏNumber_i¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éRIIZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¿·õ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤òìÊ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½½Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£