¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥«¥Ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¡ª¡¡Ã´Åö»ô°é°÷¡Ö¤º¤Ã¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2024Ç¯7·î30Æü¡¢¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ç¥ª¥«¥Ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥ª¥«¥Ô¤È¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¦¥³¥Ó¥È¥«¥Ð¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦3ÂçÄÁ½Ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ°Êª¡£¶á¤¤¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ëÌîÀ¸¤Ç¤ÎÀäÌÇ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¡ÖÀäÌÇ´í×üIBÎà¡ÊEN¡Ë¡×¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¡Ê°°¶è¡Ë¤È¶âÂôÆ°Êª±à¡Ê¶âÂô¶è¡Ë¤Ç¤·¤«»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Ç¥ª¥«¥Ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
8·î19Æü¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»ÔÎÐ¤Î¶¨²ñ¡¦¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¤¬¸ø³«¤·¤¿µ¼ÔÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ÎÉã¤Ï¥Ð¥«¡½¥ê¡Ê8ºÐ¡Ë¡¢Êì¤Ï¥é¥é¡Ê9ºÐ¡Ë¡£
¥é¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼øÆý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â
¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
19Æü¤Ë¥ª¥«¥ÔÃ´Åö»ô°é°÷¤¬¹¹¿·¤·¤¿Æ±±à¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥«¥Ô¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ï14¡Á15¤«·î¤Ç¡¢¥é¥é¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ï423Æü¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¤·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢7·î30Æü¤Î¸áÁ°11»þ6Ê¬¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ìµ»ö¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã´Åö»ô°é°÷¤Ï
¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥é¥é¤ÏÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°Êª¤ÎÀ¸Ì¿¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥é¡¢ºÇ¸å¤Ï½Å¤¿¤¤¤ªÊ¢¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ½Ð»º¤ªÈè¤ìÍÍ¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï°é»ù¤ÇÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡ª¡×
¿Æ»Ò¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¤Þ¤À¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»þ´ü¤¬·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤â¥º¡¼¥é¥·¥¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥º¡¼¥é¥·¥¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£