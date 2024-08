Samsungの次期スマホ「Galaxy S24 FE」のau向け「SCG30」が認証通過!写真は既存機種「Galaxy S23 FE SCG24」

IEC(国際電気標準会議)の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてドイツに本社を置く第三者検査機関「TUV Rheinland」の日本法人である「TUV Rheinland Japan」における検査をSamsung Electronics(以下、Samsung)の未発表な製品「SM-S721B/DS」および「SM-S721B」、「SM-S721N」、「SM-S721Q」、「SM-S721U」、「SM-S721W」、「SM-S7210」、「SCG30」が2024年8月13日(火)付で通過したことが公開されていました。認証番号は「JPTUV-163592」。



IECEEが公開しているTUV Rheinland Japanの認証情報。SM-S721QとSCG30という型番が記載 IECEEが公開しているTUV Rheinland Japanの認証情報。SM-S721QとSCG30という型番が記載



Samsungの公式WebページにはGalaxy S24 FEとなるSM-S721B/DSのサポートページがすでに掲載 Samsungの公式WebページにはGalaxy S24 FEとなるSM-S721B/DSのサポートページがすでに掲載



Geekbench v6の測定結果の例 Geekbench v6の測定結果の例



海外メディアが掲載しているGalaxy S24 FEのプレス用と見られるリーク画像 海外メディアが掲載しているGalaxy S24 FEのプレス用と見られるリーク画像

型番規則から「SM-S721*」は現行のフラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S24」シリーズの次期廉価モデル「Galaxy S24 FE」であると推察され、さらにこのうちのSM-S721Aはオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)、SCG30はKDDIおよび沖縄セルラー電話向け(携帯電話サービス「au」版)であると推察されます。これにより、KDDIおよび沖縄セルラー電話では前機種「Galaxy S23 FE(型番:SCG24)」に続いて「Galaxy S」シリーズの廉価モデルである「FE(Fan Edition)」を投入することになると見られ、Galaxy S24 FEについては新たにメーカー版も発売されることになりそうです。なお、Galaxy S24 FEは現時点では海外でも未発表ながらもSamsungの公式Webサイトのサポートページにてマレーシア向け製品「SM-S721B/DS」などが掲載されており、少なくとも海外での正式発表は近いのではないかと予想されています。また最近では海外での発表から日本向けが発表されるまでの期間が短縮されており、特に直近の最新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold6」および「Galaxy Z Flip6」については海外向けと日本向けが同時発表されていたため、日本でのGalaxy S24 FEの発表もそう遠くないのではないかと期待されます。Galaxy S24 FEはSamsungが展開している「Galaxy」ブランドにおける最新フラッグシップスマホであるGalaxy S24シリーズの廉価モデルで、フラッグシップモデルの要素を取り入れながらも価格を抑えているため、コストパフォーマンスが高く、日本では前機種「Galaxy S23 FE」から販売されており、Galaxy S23 FEはチップセット(SoC)にハイエンド向けQualcomm製「Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform」またはSamsung製「Exynos 2200」が搭載されていました。Galaxy S24 FEも同様にSoCにはハイエンド向けが採用されると見られ、現時点ではベンチマークアプリ「Geekbench v6」の測定結果が掲載されており、その内容からSoCがGalaxy S24の海外向け製品に搭載されているSamsung製「Exynos 2400(型番:s5e9945)」となっており、また内蔵メモリー(RAM)が8GB(実効7.06GB)で、おおよそスコアとしてはCPUのシングルコアで2100前後、マルチコアで6500前後、GPUで16000前後と、十分に高性能となっています。なお、Galaxy S23 FEと同じように日本向け製品はSoCにQualcomm製となる可能性もあり、その場合は「Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform」あたりとなりそうです。また噂ではGalaxy S23 FEと比べて画面サイズが約6.7インチと大きくなり、ピーク輝度も1900nitsと明るくなるほか、バッテリー容量もGalaxy S23 FEの4500mAhから微増の4565mAhで、SoCの省電力化と合わせて電池持ちが良くなり、音楽再生時間で最大78時間、動画再生時間で最大29時間などとなるとされています。さらにリアカメラのメインセンサーは約5000万画素CMOSのSamsung製「ISOCELL HP3」が採用されているとのこと。また本体色はBlueおよびGreen、Yellow、Graphite、Whiteの5色展開で、公式Webストア「Samsung オンラインショップ」限定カラーとして2色が用意されるということです。その他、Galaxy S24 FEはGalaxy S24シリーズと同等もしくはそれに近い高い性能を備えていることから恐らくAI機能「Galaxy AI」にも対応していると見られます。

